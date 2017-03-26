關廟土雞場檢出禽流感 撲殺8239隻雞台灣好新聞報 (2017-03-26 07:37)
記者黃芳祿／台南報導
台南市關廟區一家養雞場飼主發現自家雞隻有異常狀況通報，動保處派員進行移動管制並採樣送驗，農委會家畜衛生試驗所25日確診為H5高病原性禽流感，並撲殺8,239隻並進行清場作業。
關廟區這場養禽場飼料桶不是設在場外或禽場邊緣，飼料車需頻繁進出養禽場，動保處人員說，將為禽場帶來禽流感傳播風險。還說人員、野生禽鳥都可能攜帶病毒造成病毒傳播，需嚴格執行人員管制。
動保處人員再說，截至目前，針對禽場未符合規定的業者裁罰13件。動保處呼籲養禽業者應配合政府政策，強化自身養禽場生物安全防治設施，才能將禽流感病原阻絕於養禽場外，避免禽流感感染擴散。
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