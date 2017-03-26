記者黃家柔／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日上午至中壢國小，出席「105學年度親職教育暨多元文化日學習活動」時表示，中壢國小今日舉辦親職教育及多元文化學習，用心設計多元文化活動，讓學童學習無論何種族群、文化、背景，只要願意張開眼睛、用心傾聽，就能體驗不同文化的魅力，學習欣賞、包容各種文化，既獲得知識，也讓眼界更開闊、心胸更寬廣。市府也將為中壢國小新建地下停車場及更新校舍，讓百年學校能再現風華。

鄭市長指出，中壢國小原為中壢公學校，迄今已有118年歷史，建築較為老舊，為實現「環境是無聲教育」的理念，提供良好教學環境方便師生互動，讓孩子快樂學習，市府決定為中壢國小換新裝，將在操場新建地下停車場及新校舍，方便周邊停車，也提供優質學習環境。鄭市長責成教育局及中壢國小妥善安排校舍更新計畫，在工程進行期間，不能影響師生教學。

中壢國小，舉辦「105學年度親職教育暨多元文化日學習活動」。

鄭市長說，中壢國小周邊將新建中壢派出所及里集會所；此外，也打造中壢國小綠苑、老街溪河川教育中心及新勢公園，成為更好的環境教育場所，讓學童體驗環境教育的內涵。

包括桃園市議員黃傅淑香、王浩宇、葉明月、彭俊豪、教育局長高安邦、果菜公司董事長彭添富均出席活動。