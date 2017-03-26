不符公司職員要件 議員團購機捷5折票遭退件台灣好新聞報 (2017-03-26 09:04)
記者陳華興／桃園報導
桃捷公司25日晚間表示，針對「通勤135團體優惠專案」所適用對象共有四類人士，分別是1.合法設立登記之公司行號或法人團體之職員。2.社區住戶。3. 學校之教職員生。4. 政府機關(構)之職員。而桃捷公司收到仰鑫殿公司申請資料後，經查核內容並不符合「公司職員」申請要件的規定而退件。
桃捷公司指出，事實上，由議員發起揪團，並以特定公司非事實上之職員名義購票，不僅不符合以上公告辦法，甚且有讓參與民眾誤觸法律紅線疑慮。機捷沿線經三都議會與多位立法委員選區，事實可證，僅有一位民代無視公告規定辦法，並且造成不必要的民眾混淆與社會誤解，該事件純屬單一議員個別行為，桃捷公司感到遺憾。
桃捷公司為公開營運企業，必須遵守法律規定、維護市場運作機制、並且嚴守企業規章以及社會公平正義原則。
關於135優惠專案，目前已有桃園機場園區30餘家大小公司職員、華亞科技園區各大小公司職員、長庚科技大學教職員工等企業與學校，以及包含合宜住宅在內的機捷沿線各社區大廈住戶，都遵守公告辦法、合法以真實職員或住戶身分，申辦洽詢當中。
桃捷指出，必須強調的是，截至目前為止，經審核資料因不符合「公司職員」要件而無法辦理的情形，只有仰鑫殿公司一件申請個案。
桃捷公司於3/16日收到仰鑫殿公司完整申辦清冊，依據該公司提出的申請項目與規定，開始著手辦理與審核作業，期間同時處理其他上述企業優惠專案申辦業務，經約6個工作日查核確認仰鑫殿公司並不符合專案辦法，即於3/23日回覆退件，並無拖延處理。
桃捷公司重視旅客需求，但也須遵守國家法律，目前除已推出135優惠專案，另外也提供369優惠專案可供選購，369優惠案為30天定期票7折，60天定期票65折，90天定期票6折，天天可以搭乘、不限使用次數，並且只以一周5個上班日的票價基礎計算，周六日使用等於實質上免費。
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