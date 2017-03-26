記者陳華興／桃園報導

三月天的氣候陰晴不定，然而盛開的杜鵑花，伴著嫣紅的櫻花，點綴出大地的美麗，讓人心中無限感恩，太極門中壢道館於25日舉辦感恩音樂會，用歌聲表達對大地、萬物、親人的感恩，願祥和之氣布滿人間，帶來喜悅與圓滿。

在乍暖還寒的午後步入中壢道館，一群歡喜的師兄姊為貴賓們遞上暖暖的「甜蜜幸福茶」，桂圓紅棗的香氣加上濃厚的心意，溫暖了每個人的心，接著「愛要大聲說」由一群可愛的小天使邱比特，將愛的魔棒與箭揮向每個人，讓人人敞開心大聲說出心中的愛，黃先生說：謝謝老婆的包容和細心照顧小孩，老婆我愛妳。呂小姐也說：謝謝先生對家庭的奉獻。劉先生說：謝謝我的同學邀請我來參加感恩音樂會。

健行里里長劉邦笙參與太極門中壢道館感恩音樂會，與現場約200位參與者一起大合照

約200人一起參與的音樂會開場由銀髮族帶來「幸福的臉」，接著一顆顆「小蘋果」熱了全場的心，在太極練功21年的郭添順分享：自從爸爸往生後，母親一人在花蓮守著老家過生活，三天兩頭說這裡不舒服那裡痛，住在桃園的他也只能講講電話窮操心，又無法替代母親的病痛，只能有空就回去看看她。

後來郭添順推薦媽媽到太極門練氣功，練功對她老人家幫助真的很大，這十幾年來，媽媽不再像以前說這裡不舒服那裡痛，還能自己從花蓮搭公車、坐火車來中壢，他也不需常常掛心著她老人家，媽媽把身體調養到一切都能獨立自理，應驗了「父母的健康，是子女的幸福」。

「愛要大聲說」由一群可愛的小天使邱比特，將愛的魔棒與箭揮向每個人，大聲說出心中的愛

現在她老人家已經將近90歲，智力退化許多，所以郭添順決定提早退休，回去花蓮陪伴她，算是作為兒女的一點點孝心，也算是感恩媽媽的最後回饋，今天藉由小蘋果這首歌，表達對媽媽的愛永遠都不嫌多。

健行里里長劉邦笙撥空與大家同樂，他和大家一起唱「城裡的月光」，他說

：太極門在健行里是我們福氣，很榮幸跟大家做鄰居，這個團體能夠淨化人心，是很好的團體。接著一首老歌「熱情的沙漠」讓全場High翻，其中幾位70–80歲以上的阿嬤跟著年輕人一起又唱又跳，在這個時刻開心讓人都忘記年齡了。「感謝你的愛」輕柔的歌聲唱出內心的感謝，感動現場來賓，薛素貞說謝謝妹妹為家的付出，無微不至的照顧爸媽。薛妹妹收到姊姊的感謝流下感動的眼淚。

全場一起唱「良心時代」歌曲，現場也邀請大家進行「世界公民宣言」「良心時代運動宣言」「賦稅人權宣言」三項連署，喚醒每個人的良知，尊重賦稅人權，一起感恩做好事，人人有良心天下皆太平，人人有快樂家家皆幸福。