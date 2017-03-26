記者諶志明／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日下午在市府文化局副局長唐連成陪同下，前往市府文化局，出席《桃園之美─藝術家叢書》新書發表會，鄭市長表示，藝術家是城市的文化靈魂，市府自104年開始進行桃園藝術家普查工作，透過實際採訪及文獻搜集，去（105）年出版4冊共介紹123位藝術家，今（106）年持續第2波普查，出版6冊的《桃園之美─藝術家叢書》，紀錄水墨、書篆、西畫、膠彩、雕塑工藝、應媒攝影等180位藝術家的作品、創作理念、心路歷程及未來期許，顯現桃園興盛且類型多樣的藝術氣息。市府持續興建美術設施，包括市立美術館及橫山書法美術館即將發包動工，提供更多展覽空間，提升桃園的文化力。

鄭市長指出，桃園是全台灣都市成長、人口增加及產業投資最快速城市，因此各類城市指標都要拉高，而文化力指標包括文化設施、人才培育、文化活動等，文藝界人士及美術家是文化力指標的重要推手，感謝有眾多熱愛文藝人士參與藝術領域，使桃園整體市民水準逐漸提高，也讓更多人學會欣賞藝術創作。

《桃園之美─藝術家叢書》新書發表會，上百位桃園藝術家蒞臨會場。

市立美術館位於中壢青埔，預算15億以上，即將在今年發包，是一座建築地標，具有典藏、教育、展覽、觀光等多元功能，將成桃園代表作，未來典藏方向將於成立典藏委員會審慎討論後決定；此外，機場捷運A17領航站將有第一座由公部門興建的「橫山書法美術館」，預算約1億8,000萬，預計在今年動工，目前正進行橫山書法公園建設，完成後將有更多的展覽與典藏空間。

鄭市長提到，為讓更多市民可接近欣賞藝術作品，讓藝術家得到共鳴，市府也重新塑造中壢藝術館、平鎮圖書分館的展覽空間，也將「桃園市土地公文化館」部份樓層作為展覽使用，讓展覽空間更多樣化，期待藉由藝術創作引發市民心中的審美觀，提振桃園藝術風氣。