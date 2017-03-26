中原獅會授證23週年慶 新任會長劉邦德接棒上任台灣好新聞報 (2017-03-26 12:15)
記者黃駿騏／桃園報導
桃園市中原獅子會25日晚間舉行授證23週年慶，同時進行第23、24屆會長暨新任理、監事交接典禮。新任會長劉邦德展現驚人實力席開100桌，各區獅友及地方士紳均應邀出席祝賀，似乎有意為明年的桃園市議員選舉提前暖身。
桃園市中原獅子會以『服務社會、聯絡友誼』為目標，由一群志同道合的社會菁英於1993年2月24日所成立，迄今已邁入23個年頭。25日晚間假中壢區「皇帝嶺」餐廳舉行授證23週年慶，並由新任會長劉邦德率同新任理監事接棒上任。
劉邦德於典禮中致詞表示，中原獅會凝聚了獅友們23年來的精力與汗水，讓中原獅子會在地方上享有盛名。他將秉持「落實服務、全力奉獻」的宗旨，循著前輩獅兄嫂的腳印，創造出更亮麗的成績。
新任會長劉邦德曾任桃園市升格前的中壢市市民代表會代表，現任中壢區政諮詢委員、劉姓宗親會青年會會長，也擔任多處宮廟及社團顧問或委員，平日熱心公益、樂於助人，在中壢地區素孚人望。
桃園市中原獅子會25日席開100桌，除了邀請300G2區各分區獅會獅友、獅嫂們共襄盛舉之外，也廣發「英雄帖」請來地方士紳及各地區的意見領袖與會，場面盛大締造該會創會以來的新紀錄。
由於中壢向來都屬於政治敏感地區，無論大小選舉都是格外的激烈，雖然距離下屆桃園市議員選舉還有1年7個月左右，但在各種不同的場合或是婚喪宴會上，都已出現有意參選人士的蹤影，可謂充滿了「山雨欲來風滿樓」之勢。
劉邦德此番大手筆的舉辦授證及會長交接典禮，似乎有意展現他在地方上的豐沛人脈及基層實力，有人認為他是藉機練兵，為明年的市議員選舉提早熱身。
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