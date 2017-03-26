（中央社亞利桑那州坦佩25日綜合外電報導）叫車服務公司優步（Uber Technologies Inc.）自動駕駛車在亞利桑那州坦佩（Tempe）發生車禍後，Uber暫停自駕車測試。



彭博報導，從推特上1張照片可以看到，Uber 1輛自動駕駛的休旅車停在另1輛車身凹陷和窗戶碎裂的車輛旁。



Uber發言人證實這起車禍以及照片的真實性，還說調查完成前，公司將暫停在亞利桑那州的自駕車測試，匹茲堡業務也暫時喊卡。



警方表示，這起車禍並未造成人員傷亡，Uber自駕車也非肇事禍首。1060326