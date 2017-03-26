Uber自駕車出車禍 暫停上路測試中央社 (2017-03-26 11:54)
（中央社亞利桑那州坦佩25日綜合外電報導）叫車服務公司優步（Uber Technologies Inc.）自動駕駛車在亞利桑那州坦佩（Tempe）發生車禍後，Uber暫停自駕車測試。
彭博報導，從推特上1張照片可以看到，Uber 1輛自動駕駛的休旅車停在另1輛車身凹陷和窗戶碎裂的車輛旁。
Uber發言人證實這起車禍以及照片的真實性，還說調查完成前，公司將暫停在亞利桑那州的自駕車測試，匹茲堡業務也暫時喊卡。
警方表示，這起車禍並未造成人員傷亡，Uber自駕車也非肇事禍首。1060326
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- ZENITH 70CM+600W攝影棚(ZT7060)
- CHANEL MINI COCO菱格荔枝紋小牛皮銀鍊轉釦手拿/斜背包(黑
- DOLCE & GABBANA 咖啡色拼接毛呢購物包(展示品)
- 【Pandora】2017新款晶瑩剔透愛心純銀鋯石墜飾串珠(791996C
- agnes b. - -ab.heart & 星星面/點點內裡pvc水餃型手提包(
- Nike 慢跑鞋 Zoom Streak 6 路跑 男鞋
- 【NIKE】Wmns Air Max Motion 女鞋 休閒鞋 運動 慢跑 氣墊
- 【NIKE】慢跑鞋 W Lunarepic Low 2 女鞋 運動 跑鞋 Flyknit
- 【SYM三陽機車】JET 125 單碟版-2017新車(24期0利率)
- 【COACH】專櫃款 MERCER 24 釘珠真皮手提/斜背二用機車包-
小米掃地機器人來了 9千有找【中央社】
Uber無人駕駛汽車發生撞車事故 測試項目暫停【北京新浪網】
致敬十周年 下代iPhone到底該叫啥名【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》