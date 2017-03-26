（中央社記者陳朝福高雄26日電）高雄市苓雅區出租套房發生的80歲陳姓老翁命案，警方今天循線緝捕犯嫌王姓男子，他供稱因不滿陳男於深夜播放佛經、敲打牆壁等而引發殺機。全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。



案發地點在苓雅區福德三路一處出租套房，房東昨天準備打掃時，發現陳男陳屍在房內，頭部有遭重擊傷痕，現場血跡斑斑，嚇得趕緊向警方報案。



轄區高雄市警察局苓雅分局與刑警大隊獲報發生這起命案後，立即封鎖現場由高雄市警察局鑑識中心採集相關跡證，另編排人員查訪大樓住戶，並調閱相關監視器畫面過濾分析清查疑點。



高雄市警察局苓雅分局偵查隊長楊廷祥表示，專案小組分工針對線索追查，發現陳男隔壁住戶的王男曾與被害人發生爭吵情事，因此循線追查。



警方查出52歲王男有殺人未遂、毒品、重利、傷害、公共危險等前科，分析王男的生活習性、朋友圈等相關資料，布線鎖定他今天凌晨出現在小港區大業北路一處海產店，專案小組立即前往緝捕到案。



警方表示，王男供稱因陳男時常於半夜播放佛經、擲筊、敲打牆壁等噪音，導致他無法休息，於案發前向陳男反映，雙方因此發生爭執，他才手持鐵鎚殺害陳男。



警方查扣犯案的鐵鎚，對於王男的供詞將再進一步調查。



警詢後，全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。1060326