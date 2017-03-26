倫敦再發生汽車撞人事件致4傷 與恐怖主義無關北京新浪網 (2017-03-26 11:18)
中新網3月26日電 據外媒報導，英國倫敦國會外22日才發生男子開車撞倒行人和刺死1名警察的恐怖襲擊，當地時間25日又有1輛車衝上繁忙的倫敦街道，造成4人受傷，傷勢不明，不過最新事件據信與恐攻無關。
緊急救援人員當地時間25日晚間10時55分，獲報前往位於伊斯靈頓（Islington）艾塞克斯路（Essex）老皇后頭酒吧（Old Queen『s Head）外的事故地點。
急救人員趕抵現場后，隨即治療人行道上的傷者。目前仍不清楚傷者傷重程度。
警方表示，車上數人已逃離現場，但有1名男子遭到逮捕。
警方目前認為，這樁事故與恐怖主義並無關連。
現場照片顯示，1輛銀色汽車的擋風玻璃嚴重毀壞，旁邊還留有1把刀。
22日時，英國男子馬蘇德（Khalid Masood）開車衝撞西敏橋上行人，接著跳下車刺死1名警察，造成4人喪生，數十人受傷。馬蘇德最後被擊斃，是自2005年7月倫敦地鐵和公交車炸彈攻擊造成52人喪生以來，英國境內最嚴重恐襲事件。
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