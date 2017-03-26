[環球網報導 記者 余鵬飛] 日本東京一家色情店中國老闆孫偉偉因被指控違法雇傭禁止涉足色情店內服務的人員而被拘捕，該案新進展爆料，孫偉偉店內違法雇傭上百名賣淫者，其中多人是來自中國的女留學生。日本法律禁止上述人員進入色情領域打工服務。

日本東京警視廳保安課近以涉嫌違反《出入境管理及難民認定法》（助長非法就業）為由逮捕了在東京都澀谷區經營派遣型色情服務店「Arcadia」的中國籍嫌疑人孫偉偉（38歲），原因是其僱用不可在色情場所工作的中國籍留學生。

警方稱，孫偉偉經營的這一家賣淫女性派遣店主要將短期來日的中國人女性派往情人旅館或高級酒店，提供給外國遊客嫖宿。其通常的做法是，孫偉偉將持有旅遊簽證或其他短期來日簽證的中國賣淫女從機場接到東京都新宿區和豐島區的臨時住處，然後向嫖客兜售這些賣淫女，獲取利益。

日本NNN電視台23日報導稱，該店的主要客人是前往日本觀光旅遊的中國人或者居日的墨西哥人等外國人。店內其他100多名賣淫女更有多位是來自中國的留學生。

據警視廳稱，孫偉偉在面向外國人的色情服務推介網站上宣傳稱「可用英語、中文、日語接待」等，以外國遊客為主招徠客人。估計在2008年1月至今年2月期間，累計營業額高達5億日元（約合人民幣3090萬元）以上。