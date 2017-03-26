美軍承認曾空襲摩蘇爾 疑致高達200名平民喪生北京新浪網 (2017-03-26 09:35)
中新網3月26日電 據外媒報導，美國軍方25日承認，美國領導的聯軍3月17日曾空襲恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）掌控的伊拉克摩蘇爾地區（Mosul）。居民和伊拉克官員指稱，空襲恐造成高達200名平民喪命。
安全部隊發言人表示，在美軍證實此空襲行動前，伊拉克政府軍25日決定暫停收復摩蘇爾西區軍事行動，因為平民傷亡率太高，此舉顯然受到前述空襲事件影響。
收復摩蘇爾的戰鬥越來越激烈，將近50萬平民仍待在IS掌控的摩蘇爾西區，使得動用空襲和重炮來驅逐強硬派激進分子的行動複雜化。摩蘇爾是IS激進分子在伊拉克境內最後一個大本營。
當地時間3月10日，伊拉克收復戰持續，炮火連天戰況激烈，當地民眾被迫逃離家園。
伊拉克部隊正朝摩蘇爾舊城（Old City）挺進，據逃離居民指稱，激進分子躲在平民當中，利用民宅掩護，充分利用巷道和街道狹窄優勢。
3月17日空襲摩蘇爾賈迪達區（al-Jadida）的真相仍不明。部分居民指稱，聯軍空襲擊中1輛載滿炸藥的IS卡車，引發的爆炸造成多個家庭居住的數棟建築物倒塌。
美軍官員說，他們正展開調查，過去1周來自居民和伊拉克官員的初步報告指稱，美國領導的聯軍空襲後有數十人喪生。
指揮搶救行動的摩蘇爾行政首長哈波（Abdul Sattar al-Habbo）表示，救難人員從倒塌建築物的瓦礫堆中挖出240具遺體。當地官員先前估計約130人喪生。
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