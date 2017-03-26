（中央社記者鍾榮峰台北26日電）蘋果iPhone 8是否具備無線充電功能，市場高度期待。整體觀察，蘋果突破無線充電關鍵技術、加上機殼廠採用新工法，iPhone用無線充電越來越有影。



國外科技網站Patently Apple日前報導，蘋果在感應饋電技術（inductive power transmission）有明顯進展，相關專利顯示，蘋果可透過鑲嵌感應饋電線圈配置設計，針對多重裝置充電。



報導引述指出，每一個正方形線圈元件可透過感應饋電方式，獨立傳送或接收電源。而多個正方形線圈組成三角形模組，每一個三角形線圈模組，可以偵測鄰近一個或多個電子裝置內的感應線圈，藉此傳輸電源。



此外，正方形線圈組成的長方形線圈模組，可以透過不同的頻率、電力等級、以及其他感應饋電的特徵，調整傳輸電源。



報導指出，蘋果也正在開發酷炫的無線充電技術，未來當iPhone進行無線充電時，iPhone和充電盤之間，還可以產生懸浮的效果。



電子時報（DigiTimes）日前報導，市場預期今年新款iPhone 8可能具備無線充電功能，無線充電應用將帶動手機供應商採用玻璃或是陶瓷機殼設計，機殼製造商也帶動PDC工法（physical direct connection）普及化。



Patently Apple先前指出，蘋果揭露新一代陶瓷材質iPhone採用雷射拋光技術的製造工序。透過採用雷射拋光系統，蘋果可能正在布局陶瓷機殼材質的新一代iPhone產品，若採用雷射拋光技術，可妥善地控制局部表面的高溫退火製程，提升iPhone陶瓷材質的品質。



外媒先前分析，金屬機殼整合無線充電技術雖然可行，不過市場對於金屬機殼整合無線充電仍有爭議，原因是當充電時，金屬合金可能會影響無線頻率容限（wireless frequency tolerances）的傳輸速度。



市場對於今年新款iPhone是否具備無線充電功能，眾說紛紜。凱基投顧分析師郭明錤日前預期，蘋果今年3款新iPhone包括5.15吋OLED版iPhone、4.7吋TFT-LCD版iPhone、以及5.5吋TFT-LCD版iPhone，都將支援無線充電功能，今年新款iPhone採用玻璃機殼，就是要支援無線充電。



國外媒體CNBC引述摩根大通（JPMorgan）分析師蘇爾（Harlan Sur）報導，蘋果iPhone未來可能採用客製化無線充電系統，這個無線充電系統可能由無線通訊晶片設計大廠博通（Broadcom）設計。不過蘇爾認為，無線充電功能可能還不會在今年新款iPhone出現。



外媒先前報導，電源管理晶片設計商Dialog與無線充電開發商Energous推出新款無線充電射頻（RF）發送元件，由於Dialog是蘋果iPhone主要供應商之一，加上Energous從Dialog獲得1000萬美元投資，蘋果新款iPhone不排除有機會採用Dialog與Energous合作開發的無線充電元件。1060326