倫敦國會恐襲案僅1人在押 警方稱暫無更多威脅北京新浪網 (2017-03-26 08:30)
中新網3月26日電 據外媒報導，英國警方25日表示，他們釋放了因本周國會大廈恐怖攻擊事件被捕的1名男子，使得被捕的11人當中僅剩1名嫌疑人仍遭羈押。
52歲的馬樹德有暴力前科，22日開車在西敏橋上衝撞行人後，撞上國會大廈柵欄，被警衛開槍擊斃。 國會大廈恐襲事件造成4人死亡以及兇嫌被擊斃，其後總共有11人因涉嫌準備發動恐襲被捕。
截至25日上午，僅23日在伯明翰被捕的58歲男子仍遭羈押。國會大廈恐襲案兇嫌馬樹德即居住在英國中部大城伯明翰。
根據倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）發表的聲明，10名獲釋者當中，有1名32歲女子獲保釋，其餘都是在未采進一步行動下獲釋。
恐怖組織、自稱的「伊斯蘭國」（IS）宣稱，由其成員執行這起攻擊。這是自2005年7月倫敦地鐵和公交車炸彈攻擊造成52人喪生以來，英國境內最嚴重恐襲事件。
反恐指揮官羅利（Mark Rowley）表示，目前無進一步威脅，但警方正試圖查明馬樹德是否單獨犯案，「抑或是否受到其他人鼓舞、支持或指揮」。
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上一則：英警：倫敦恐攻嫌犯系一人作案
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