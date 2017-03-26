原標題：朝鮮連續報導衛星發展史 韓媒：或欲發射遠程火箭

朝鮮官方媒體「今日朝鮮」網站自24日起刊發題為《回顧航天強國發展歷程中的自豪時刻》的系列報導，介紹朝鮮人造衛星的發展史，引發韓國猜測與擔憂。韓媒分析稱，此舉或意在借人造衛星之名發射遠程火箭。4月朝鮮將迎來多場重大政治活動，如發射所謂「人造衛星」，將會為活動的舉辦營造有利的氛圍。

24日，《回顧航天強國發展歷程中的自豪時刻》系列報導的第一篇，對朝鮮「光明星1號」衛星進行了介紹，該衛星於1998年8月31日發射成功，被譽為朝鮮的「第一顆人造衛星」。報導稱「研發該衛星時我國正處於前所未有的困難時期」，並強調「但是，我國科學技術人員攻堅克難，依靠自身100%的智慧和技術成功研發出運載火箭與人造地球衛星，並做到一次性發射成功。」

後續報導將相繼介紹朝鮮「光明星2號」（2009年4月5日發射），「光明星3號」（2012年4月13日發射失敗，2012年12月12日發射成功），「光明星4號」（2016年2月7日發射）等衛星的發射過程。

韓媒分析稱，朝鮮官媒刊文介紹其人造衛星的發展史，或意在借人造衛星之名發射遠程火箭。

據悉，4月朝鮮將舉辦多場重大政治活動，有4月11日的第十三屆最高人民會議第五次會議，4月15日的金日成主席誕辰105周年紀念活動，以及4月25日朝鮮人民軍建軍85周年紀念等。如果屆時發射所謂的「人造衛星」，將會為活動的舉辦營造有利的氛圍。

而就在3月19日，據朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》報導，朝鮮勞動黨委員長金正恩18日在西海衛星發射場參觀了新型高功率火箭發動機地上點火試驗。

據報導，朝鮮多次以「宇宙開發是所有國家的平等權利」為由，借人造衛星之名發射遠程火箭。而2013年聯合國安理會一致通過的關於朝鮮發射衛星問題的第2087號決議中，已經明確要求朝鮮遵守安理會有關決議規定，不得再使用彈道導彈技術進行發射。（編譯/劉強）

來源： 海外網