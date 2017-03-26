原標題：普京「突擊」見勒龐

新華社電 俄羅斯總統普京24日在沒有事先宣布的情況下會晤了到訪的法國總統候選人勒龐。

俄方堅決否認這次會晤是為勒龐「站台」和試圖干擾即將舉行的法國總統選舉。

23日，俄羅斯國家杜馬、即議會下院國際事務委員會主席斯盧茨基宣布了勒龐定於次日到訪的消息。

勒龐和俄羅斯雙方都沒有透露她是否將與普京會面。勒龐24日首先會晤了一些俄羅斯議員，然後俄方宣布，勒龐將前往克里姆林宮，參觀法國藝術展。稍後，俄羅斯官方媒體報導，普京在克里姆林宮會晤了勒龐。

俄方一直斷然否認干擾美國和法國選舉，普京會晤勒龐時重申了這一立場。「我們高度重視與法國的關係，同時，我們致力於與法國執政黨和在野黨方面保持同等關係，」普京說，「我們不想以任何方式干預（法方）事務，但是我們保留與法國各政治力量代表對話的權利，我們的歐洲和美國夥伴也是這麼做的。」（惠曉霜）