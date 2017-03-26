多國航空「開涮」美英電子設備禁令北京新浪網 (2017-03-26 04:05)
原標題：多國航空「開涮」美英電子設備禁令
新華社電 在美英相繼宣布禁止多國直航旅客攜帶比手機大的電子產品后，土耳其、阿拉伯聯合大公國和約旦等國的航空公司隨機應變，推出各種令人捧腹的全新廣告，拿禁令「開涮」。
據今日俄羅斯電視台網站24日報導，阿聯酋航空公司很快就對禁令作出回應。該公司修改了之前由好萊塢甜心珍妮弗·安妮斯頓出演的廣告，在提出「誰還需要平板電腦和手提電腦呢？」的問題后，轉而由安妮斯頓介紹阿聯酋航空公司的機上娛樂系統是多麼棒。
「讓我們來娛樂你吧，」阿聯酋航空公司21日發推文稱。
土耳其航空公司也想出了類似廣告詞，在社交媒體上發佈視頻稱，該公司可提供「20億分鐘的空中娛樂」。
阿聯酋的阿提哈德航空公司23日則發佈了題為「讓飛行再次偉大」的視頻，宣傳該公司的機上娛樂、保姆服務以及不要求旅客關閉手機的特殊優待等。（海洋）
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