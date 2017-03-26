原標題：俄斥資11億美元 擬「救活」唯一航母

作為俄海軍目前唯一一艘航空母艦，「庫茲涅佐夫海軍元帥」號（簡稱「庫茲涅佐夫」號）自1991年服役至今20多年間，都沒有經過完整的大修和全面改造，加上建造期間資金緊張導致的「先天不足」，「庫茲涅佐夫」號服役期間事故不斷。

近日，據俄多家媒體報導，「庫茲涅佐夫」號將在3月底開始為期兩年的大修，俄軍將投入11億美元資金，升級「庫茲涅佐夫」號三大系統，以期「救活」這艘唯一航母，使其延長服役20年。

文/廣州日報全媒體記者溫俊華 編譯

據俄羅斯sputnik新聞網站21日報導，俄羅斯海軍副總司令、海軍中將布爾修克當天稱，俄羅斯唯一航空母艦「庫茲涅佐夫」號將於今年進行大修和升級。

針對「因資金不足維修推遲至明年」的傳言，布爾修克回應說：「我認為大修會在今年進行，具體日期將在全面檢測之後。資金足夠完成大修和升級，達成相關技術要求。」

據俄羅斯RNS通訊社的消息稱，大修將於3月底在北部摩爾曼斯克州的一個修理廠開始進行，將升級甲板、飛行支援系統和防空反導系統。俄羅斯《消息報》則披露，軍方將對「庫茲涅佐夫」號大修投入11億美元的資金，改進動力系統，升級武器庫。

整體作戰能力

僅次於美國「尼米茲」級航母

航母配備8鍋爐、4台蒸汽輪機，能持續航行45天，除航空兵機組人員外，能搭載船員1960人，可以承載50架各類飛機，其整體載機方案為：20架蘇－33戰鬥機，15架卡－27反潛直升機，4架蘇－25UGT教練機和2架卡－31預警直升機。

強大的攻擊火力是「庫茲涅佐夫」號的優勝之處，除艦載機外，「庫茲涅佐夫」號擁有大量的武器裝備：

艦首飛行甲板下方裝有12座「花崗岩」垂直發射反艦導彈裝置，這種導彈可通過衛星接受目標信息，實施超視距打擊，最大射程達550公里；

飛行甲板兩側前後4個舷側平台上布置4組6×8個發射單元的SA-N-9艦對空導彈垂直發射裝置，共裝有導彈192枚；

4個舷側平台還裝有8座CADS-N-1彈炮合一近程武器系統，每座系統包括2座6管30毫米AK-630炮和2組4聯裝SA-N-11近程艦對空導彈。

全球現役航母中，「庫茲涅佐夫」號的作戰能力僅次於美國最大的「尼米茲」級航母。

2016年10月21日，俄航空母艦「庫茲涅佐夫」號在英國皇家海軍監視下駛離英倫海峽，前往敘利亞執行任務，期間成功打擊上千個「伊斯蘭國」目標，完成增援俄駐敘利亞拉塔基亞空軍基地的空軍，加強反恐力度的任務。

今年1月，「庫茲涅佐夫」號返回俄羅斯北方艦隊基地。

先天不足 廉頗老矣

「庫茲涅佐夫」事故不斷

「庫茲涅佐夫」號的建造和服役時期正逢蘇聯和俄羅斯的動蕩年代，建造資金捉襟見肘，鍋爐渦輪動力系統和沒有裝備彈射器的滑躍式起飛甲板本來就顯得「先天不足」，加上服役至今20多年間沒有經過完整的大修和全面的升級改造，導致「庫茲涅佐夫」號服役期間事故不斷，近期更顯現出廉頗老態。

「庫茲涅佐夫」號1995年至1996年巡航地中海，在訪問馬爾他期間動力裝置失靈，鍋爐損壞，失去航行能力，差點被風浪拍到岸上。

21世紀初，「庫茲涅佐夫」號發生了數起火災，多次局部事故中有船員遇難；在2005年的一次演習中，它搭載的一架蘇-33戰鬥機在著艦時失事，至今躺在大西洋下1100米深處。

「庫茲涅佐夫」號最近發生的事故包括：2016年10月15日，「庫茲涅佐夫」號開赴敘利亞執行任務途中，在從挪威海航行至英吉利海峽時一路上冒黑煙前行，疑似鍋爐故障，引發西方媒體一片揶揄之聲；同年11月，一架米格－29艦載機因前兩架飛機在甲板著艦時拉斷了阻攔索，無法降落，只能在空中盤旋至燃料耗盡墜毀；一個月後，一架蘇－33戰鬥機在返航著艦時拉斷阻攔索，衝出甲板墜毀。

動力系統

升級的三大目標：

「動力+支援+武器」系統

鍋爐渦輪機

（升級目標）核動力

動力系統是航母運行的基礎，不僅決定了航母的機動能力和自持力，也影響著各個子系統選型。「庫茲涅佐夫」號採用的是四台TV-12-4型蒸汽輪機，總功率20萬馬力。該系統在實際服役后問題不斷，不僅落下「冒黑煙」的笑柄，更成為航母長期無法形成戰鬥力的重要原因之一。

「庫茲涅佐夫」號改裝所面臨的第一個問題就是動力系統的選擇，最具吸引力的選項顯然是核動力，而俄羅斯有足夠的核堆使用經驗。在改為核驅動的情況下，航母將可在世界大洋長期馳騁，幾十年都無須補給燃料。

其次是燃氣渦輪機，燃氣渦輪機所佔空間小於鍋爐渦輪機，但更加經濟。

飛行支援系統

滑躍式甲板

（升級目標）加裝彈射器

「庫茲涅佐夫」號結合英國首創的「滑躍式」起飛方式與自己氣動性能優異的蘇－27戰鬥機，在世界海軍中首創了「滑躍起飛、攔阻降落」這一新穎的航母起降方式，在沒有裝備彈射器的情況下起降重型固定翼戰鬥機。「滑躍起飛」依靠艦載機自身動力通過甲板滑行起飛，要求飛機必須逆風起飛，而且滑跑距離很長，天氣情況稍差就不能正常起飛，且起飛過程中消耗大量燃料，導致滯空時間縮短和攜帶武器的減少，嚴重影響艦載機戰鬥力。

「攔阻降落」也是造成艦載機著艦事故的一個主要原因。俄羅斯軍方調查顯示，去年11月米格－29艦載機和蘇-33戰鬥機發生的著艦事故皆因阻攔索質量不過關，均與飛機性能無關。

專家分析，「庫茲涅佐夫」號改用彈射起飛的方式，俄軍方在基本技術上沒有大的瓶頸，只是在彈射器問題上還需更多的實踐，在應用過程中逐步成熟。另外，若要令加裝的彈射器與甲板布局更協調的話，艦體結構需要改變。

武器系統

直升機組

（升級目標）新的艦載機群

正如前文所列，「庫茲涅佐夫」號擁有以艦載機和導彈為主的強大攻擊火力，但龐大的導彈系統也成為累贅——其主要攻擊系統「花崗岩」反艦導彈系統幾乎佔據了全部艦首。

「花崗岩」反艦導彈系統可能會被完全拆掉，去掉巡航導彈可以擴大艦載機數量，增加8架米格-29K艦載機或6架蘇-33戰鬥機，同時增加部署可從斜坡起飛的雷達巡邏機。從而，「庫茲涅佐夫」號將獲得由米格-29K艦載機、蘇-33戰鬥機以及若干型號直升機組成的煥然一新的艦載機群，大幅提升重型航母的戰鬥力。此外，航母上的全部無線電電子武器將更新換代。