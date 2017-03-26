原標題：新醫保案被撤回特朗普「新政」遭重挫

因未能爭取到多數票支持，美國國會眾議院共和黨領導層24日在眾議院全體投票前的最後時刻，撤回了旨在廢除並替代「奧巴馬醫改」方案的《美國醫保法》草案。

新華社電 國會共和黨人為廢除「奧巴馬醫改」已努力多年，《美國醫保法》也是特朗普就任總統后推動的第一項重大議案。美國朝野普遍認為，這是繼暫禁全球難民和部分國家公民入境的總統行政令兩度遭司法凍結后，特朗普政府兌現競選承諾和施行「新政」努力再遭重挫。

眾議院議長瑞安在隨後舉行的記者會上說，因未能獲得多數票支持，他建議特朗普最好撤回新醫保案並得到了特朗普的同意。瑞安說，「這是一個挫折」，在可預見的未來，「奧巴馬醫改」將存續。他表示，共和黨將轉向推進稅制改革，但醫保案遇阻將使稅改更加困難。

瑞安舉行記者會後，特朗普在白宮發表電視直播講話，稱新醫保案距離獲得眾議院多數票通過「非常接近」，撤回原因在於民主黨眾議員的「零支持」。他說，共和黨將把工作重心轉向推進稅制改革，實現大幅減稅。他再度宣稱「奧巴馬醫改」不可持續，如果「奧巴馬醫改」崩潰，他對與民主黨合作進行醫改仍持開放態度。

一周來，為爭取新醫保案獲眾議院投票通過，特朗普幾度親自出馬做共和黨眾議員工作，強調如果不能通過，將損害共和黨在2018年國會中期選舉的選情。

但圍繞新醫保案，不僅民主黨人全力反對，共和黨內部也嚴重分裂。在眾議院共和黨人中，不論是保守派還是溫和派，都有不少人拒絕投讚成票，有的認為新醫保案反「奧巴馬醫改」不徹底，不足以將後者「連根拔起」；有的擔憂大量工薪階層民眾將因此失去醫保。23日公佈的一項民調結果顯示，支持這一新醫保案的選民僅佔17％。

3月23日是奧巴馬簽署《平價醫療法案》（即「奧巴馬醫改」）7周年，共和黨本決定這一天舉行眾議院投票，卻因未獲多數議員支持而被迫推遲。特朗普當天向眾議院共和黨內持強硬保守立場的「自由黨團」讓步，修改了新醫保案部分關鍵條款。但《華爾街日報》24日的非正式調查顯示，反對新醫保案的共和黨眾議員反而增加兩人，總人數超過30人。在確定新醫保案無望成功闖關后，瑞安24日下午赴白宮見特朗普，最終決定撤回議案。（徐劍梅 劉陽）