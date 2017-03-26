原標題：美庇護辱新加坡國父青年

新華社電 美國一名法官24日裁定，准許一名曾因發表侮辱新加坡建國總理李光耀視頻掀起軒然大波的新加坡青年在美國政治避難。

余澎杉現年18歲，去年12月乘飛機抵達美國芝加哥，尋求在美國政治避難。他在機場被拘留，羈押至今。

被尊為新加坡國父的李光耀2015年3月23日去世后，余澎杉在互聯網發佈自己製作的視頻，把李光耀比作耶穌，聲稱他們假裝富有同情心和和藹，實際上卻「渴望權力和心懷險惡」。這段視頻引發軒然大波，最終被優兔網站撤下。此外，余澎杉還上傳李光耀及英國前首相撒切爾頭像的猥褻圖。

余澎杉受到3項罪名指控，包括髮布威脅、侮辱以及污衊性信息、故意傷害他人宗教或種族感情、傳播淫穢內容，最終被判處監禁4周。

2016年，余澎杉又在互聯網上發佈視頻，受到侮辱穆斯林和基督教徒等罪名指控，被判處入獄6周。（惠曉霜）