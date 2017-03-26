原標題：恐襲嫌疑人露真容 英女王嘉獎救人者

新華社電 英國警方24日公佈了倫敦恐襲嫌疑人哈利德·馬蘇德的照片，同時宣布逮捕了兩名「重要」嫌疑人。雖然極端組織「伊斯蘭國」「認領」襲擊，但是英國反恐部門正在調查馬蘇德是獨立作案還是受到過指使或協助。

調查有新進展

警方連夜搜查了倫敦周邊等21個地點后逮捕兩名嫌疑人。這兩名嫌疑人為27歲和35歲男性，分別在伯明翰和曼徹斯特被逮捕。英國警方反恐部門負責人羅利稱對二人的逮捕很重要。

此前警方審訊11名涉嫌「準備發動恐襲」人員，從他們口中得到線索后逮捕上述2人。目前這11人中僅1人仍被拘押，其餘10人已被釋放。

羅利說，警方在「查閱他（馬蘇德）的歷史」，並向公眾徵集有關馬蘇德的信息，希望弄清他的動機為何、策劃發起行動的全過程和是否有幫手。

雖然有刑事犯罪案底，但馬蘇德沒有涉及恐怖主義罪名的犯罪記錄。大約5年前，馬蘇德曾非常短暫地成為英國安全局、即軍情五處反恐調查對象。

警方公佈了馬蘇德的照片。在這張近照上，馬蘇德光頭，蓄著絡腮胡。

此外，沙烏地阿拉伯駐英國大使館當天說，曾在沙特工作的馬蘇德在當地沒有犯罪記錄，也從未引起安全部門注意。

英議員現場對警察施救

當天，英國女王伊麗莎白二世表彰了在案發現場救助遭馬蘇德砍傷警員的議員埃爾伍德。

馬蘇德實施的恐襲是2005年倫敦地鐵爆炸案以來英國傷亡最嚴重的恐怖襲擊。22日，他駕駛汽車在威斯敏斯特橋上撞向行人，隨後棄車向議會大廈走去，用兩把刀猛砍守衛議會的警察帕爾默的後背，之後他被警方擊斃。

身處現場的埃爾伍德對帕爾默實施急救，但帕爾默失血過多，當場身亡。埃爾伍德臉上和手上帶著血跡、因未能救活帕爾默神色惋惜的一幕被記者捕捉到，埃爾伍德廣受讚譽。

英國首相府24日說，埃爾伍德受到女王伊麗莎白二世的表彰。他和另一名在現場表現出色的議員華萊士被任命為樞密院成員。樞密院歷史悠久，是英國王室的高級顧問機構，其成員一般為資深政治家、法官和主教。

51歲的埃爾伍德曾是英國陸軍上尉，現為保守黨議員及外交部負責中東、非洲事務的國務大臣。埃爾伍德的家人也曾經歷恐襲。2002年，他的親兄弟喬納森死於印度尼西亞巴厘島發生的恐怖爆炸襲擊事件。（郭倩）