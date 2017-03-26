原標題：變相支恐？廣告放錯地 谷歌遭抵制

英美等國已有超過250家企業或機構暫停向互聯網巨頭谷歌旗下視頻分享網站優兔投放廣告。22日和23日，新加入這一行列的包括美國通信公司韋里孫、美國電話電報公司，以及美國醫藥製造商強生和美國銀行摩根大通。這些企業不滿其廣告出現在優兔「不良」視頻的片頭，並且廣告費被這些視頻的發佈者分走，認為這樣相當於變相支持「錯誤的價值觀」，玷污了其品牌形象。

英國《泰晤士報》近日發現，優兔上一些散播仇恨、反同性戀、反猶太主義言論的視頻前，會播放各類廣告，即所謂貼片廣告。例如在埃及人瓦格迪·古奈姆的優兔個人頻道的視頻正片開始播放前，會出現大眾汽車、英國廣播公司（BBC）等的廣告。古奈姆是被英國政府禁止入境的「恐怖主義煽動者」。然而根據優兔的政策，一名用戶的視頻每吸引到1000次點擊，該用戶就可從優兔分到6英鎊（約合51元人民幣）廣告提成。而古奈姆的多條視頻點擊量破萬，這意味著大眾、BBC付給優兔的廣告費中，有一部分進入了古奈姆的戶頭。

作為優兔網站用戶，《泰晤士報》向谷歌舉報6條含反猶內容的視頻，但是優兔24小時內沒有採取措施。當該報再度聯繫谷歌，優兔才刪除了其中4條視頻。此事一經報導，多個品牌開始聯合抵制谷歌，辦法就是暫停向優兔或谷歌其他廣告渠道投放廣告。加入抵制行列的品牌涵蓋零售、金融、汽車等多個行業，包括歐萊雅、麥當勞、瑪莎百貨、亨氏、樂購、滙豐、蘇格蘭皇家銀行、大眾、豐田、奧迪，英國政府、BBC、獨立電視台、《衛報》等一些英國政府機構及媒體也參與了抵制。

谷歌首席商務官菲利普·申德勒21日在博客上致歉並承諾改進。22日，谷歌說已開始全面審視其廣告政策。谷歌很大程度上依靠自動程序給優兔視頻加廣告。目前，每分鐘有總長大約400小時的視頻內容被上傳至優兔，如果僱人來審核視頻內容是否適合添加廣告，將耗費大量人力。據新華社