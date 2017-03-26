原標題：樂天董事長接受美媒採訪 稱不會放棄在華業務

參考消息網3月26日報導 美媒稱，韓國樂天集團會長辛東彬22日罕見地接受採訪，稱他熱愛中國，而中國對「薩德」問題的反應出乎他的意料。

據美國《華爾街日報》3月24日報導，當韓國政府去年確認樂天集團旗下的一高爾夫球場被用於部署美國設計的導彈防禦系統時，這家公司就被推上了地緣政治紛爭的風口浪尖，這是全球最令人擔憂的地緣政治紛爭之一。

今年62歲的辛東彬本周罕見地接受了記者採訪。他說，中國的反應出乎他的意料。樂天集團稱這是辛東彬自2011年擔任會長以來首次接受西方媒體採訪。

談到中國，辛東彬說，樂天當然希望繼續在中國開展業務。

樂天於1948年在日本成立，是東亞曝光率最高的品牌之一。辛東彬說，樂天在中國投資了約50億美元，在中國擁有2.5萬名僱員。樂天銷售總額中約10%來自中國。

報導稱，雖然在去年緊張局勢開始升級之前，樂天就已經開始分散收入來源、降低對中國市場的依賴性，但是辛東彬說，中國市場太過重要，樂天無法放棄。

今年1月份，辛東彬曾打算訪問中國，以化解不斷升溫的地緣政治僵局。但是韓國當局禁止他離境，理由是他捲入一樁腐敗醜聞，因此他不得不取消訪華行程。這樁腐敗醜聞導致韓國總統朴槿惠下台，三星集團實際掌門人也因捲入這起腐敗案而被捕。

辛東彬承認眼下他並沒有化解困局的辦法，而是希望5月9日韓國大選誕生的新總統能夠幫助緩和韓國與中國之間的緊張關係，為樂天恢復在華業務掃清障礙。

另據韓聯社3月20日報導，業內消息人士說，韓國樂天集團的中國零售部門正徘徊在崩潰邊緣，曠日持久的暫停營業讓該企業的損失滾雪球般增長。

樂天集團說，截至19日，已有67家在中國經營的樂天瑪特門店暫停營業，還有約20家門店自願決定關店，這些佔了樂天瑪特在華門店總數的近90%。

業內觀察人士擔心樂天或許要考慮撤出，因為關店的損失超出其承受範圍。樂天集團的一位發言人對此進行了駁斥，並稱，「我公司不打算撤出中國，零售部門將和我公司其他在華下屬企業一樣繼續經營」。

來源：參考消息網