▲國際獅子會300B2區今（25）日於新店碧潭東岸廣場舉辦愛心園遊會，並捐贈新北市政府視力篩檢巡迴車，由新北市長朱立倫代表受贈。（圖／記者陳志仁攝，2017.3.25）

適逢國際獅子會100周年暨300B2區第15屆歡慶，國際獅子會300B2區今（25）日在新店碧潭東岸廣場舉辦愛心園遊會，並捐贈新北市政府視力篩檢巡迴車；新北市長朱立倫說，感謝獅子會持續捐贈市府醫療巡迴車，為新北市偏鄉地區挹注大量醫療能量。

朱立倫表示，新北市幅員遼闊、城鄉差距大，醫療資源分配不易。全市29區就有13區沒有眼科醫療院所，另外3區也僅各有一家眼科診所，突顯在鄉地區醫療資源貧乏的問題；感謝獅子會300B2區自101年以來，6年間已陸續捐贈3輛子宮頸抹片車、2輛復健巡迴車，及連同這輛共2部的視力篩檢巡迴車，造福偏鄉地缺乏醫療資源的市民。

獅子會300B2區總監陳麗鳳指出，獅子會以服務大眾為宗旨，300B2區全體獅友此次捐贈11噸重的視力篩檢巡迴車，配有裂隙燈顯微鏡、免散瞳眼底照相機、電腦自動鏡片驗度測量儀、桌上型視力檢查儀、電腦驗光機、氣動式眼壓機、直接眼底鏡、間接眼底鏡等精密儀器，設備比一般診所還齊全。

衛生局長林奇宏說，新北市偏鄉及無眼科醫療院所地區的65歲以上長者共4萬5377人，國人65歲以上的視力障礙，依序為白內障、高度近視黃斑病變、老年性黃斑部病變，偏鄉視力障礙的盛行率高於都會區；透過視力篩檢巡迴車在社區巡迴設站及偏鄉學校巡點服務，可提升兒童及老人專業視力篩檢與治療服務品質。