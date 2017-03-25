▲福興鄉公所、福興鄉後備輔導中心舉辦「青陽茗賞-公益茶會」，有現代王維封號的高閑至老師演唱茶的滋味。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.25）

福興鄉公所結合福興鄉後備輔導中心，25日在福興鄉農會穀倉舉辦「青陽茗賞-公益茶會」，彰化縣長魏明谷、福興鄉長粘禮淞出席，會中由粘禮淞接受茶會收益之募款捐贈，用於協助需要關懷者，活動旨在發揮後備軍人輔導中心功能，促進社會繁榮安定及協助需要幫助的民眾，並藉由茶會的茶道藝術及茶席之美的展現，提升國人身、心、靈之生命涵養。

茶會與茶藝大師一起享受105冬季仁愛鄉農會高山茶王競賽頭等一烏龍茶，拿下頭等一殊榮的得獎者許瑞麟從根照顧每一顆茶樹，讓茶葉擁有最豐沛的生命力，從而製作出極具高山氣息的好茶，令人欽佩。

▲福興鄉公所、福興鄉後備輔導中心舉辦「青陽茗賞-公益茶會」，現場吸引民眾與茶藝大師一起享受好茶。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.25）

公益茶會收益，扣除成本後，全數捐給彰化縣福興鄉公所，全力協助鄉內邊緣戶(無謀生能力、並需眷顧小孩者，因其本身有房有地，卻不被列為中低收入戶補助對象者)，讓隱藏在社會角落並真正需要被照護者將不再孤苦無依、求助無門。

魏明谷表示，福興穀倉為歷史建築，來到這裡不僅有文化氣息，還有充滿藝文活動的場域，這次以茗賞活動方式做公益，現場還有老師演唱，產生了嗅覺、聽覺、視覺等不同層次的感受，提升心靈藝術的層次，並與愛心結合一起，捐款款項將交由福興鄉公所作為關懷中低收入戶的鄉親，期許讓他們跟我們一樣過著安居樂業的生活。

▲福興鄉公所、福興鄉後備輔導中心舉辦「青陽茗賞-公益茶會」，現場吸引民眾與茶藝大師一起享受好茶。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.25）

活動有茶藝解說、音樂饗宴，並有書法公共道場體驗、農特產品展售及農夫市集等多項活動，內容精彩豐富。