高雄甲仙區19歲民眾騎車不慎摔落河床 繩索系統助救援NOWnews今日新聞 (2017-03-25 22:49)
25日10時26分民眾向119通報，甲仙區仙林橋有一機車騎士摔落橋下河床，甲仙消防分隊接獲派遣後，立即出動前往救援，同時間通知所屬義消人員4名前往支援，到場後運用繩索救援系統將傷患救起後送往醫院進一步治療。
甲仙消防人車到達現場後，發現仙林橋上倒著一輛機車，民眾並告訴救援人員有一名男子(約19歲)墜落橋下，俯臥在河床上，因高度約9米，帶班小隊長楊清甯立即指示兩名救護人員，攜帶救護器先行下切至傷患旁進行評估及救護，並請其他人員架設繩索準備進行拖拉傷患。在救護人員初步評估傷者意識清楚、嘴唇發白、右手右腳骨折、無法行動，隨即給予頸圈、護木固定，並以軟式擔架搬運脫困至橋上，立即將朱姓男子緊急後送至醫院。
山區氣候多變、路況不佳易造成車禍意外頻傳，消防局在此呼籲民眾勿疲勞駕駛及飲酒駕車，並應注意行車安全，如發生事故需救援，可撥打119求救。
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