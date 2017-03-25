▲民宿為「自用住宅空間」，寺廟、貨櫃屋不可申請民宿。（圖／翻攝自網路）

針對媒體報導，有業者規畫將寺廟、貨櫃屋改成民宿，縣府旅遊處表示，此為不合法規畫，即使改成也無法取得營業執照。

縣府旅遊處表示，澎湖縣觀光產業發達，截至106年2月，已有1家國際觀光旅館、48家旅館以及482家民宿，其中並有交通部觀光局認證的7家星級旅館及59家好客民宿，足見本縣在提供遊客住宿上，能夠給予質精量佳的休憩場所。

近來報載由寺廟、貨櫃屋等規畫成民宿，依民宿管理辦法第3條規定，民宿為「自用住宅空間」，以家庭副業方式經營，若是以寺廟、貨櫃屋方式來經營民宿，在目前法令規定下，是不可能成為合法民宿的，縣府呼籲業者均應確實守法，維護本縣觀光旅遊形象。

依發展觀光條例第55條規定，未依該條例領取登記證而經營民宿者，將處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並勒令歇業；有意經營旅館或民宿的業者應依相關規定提出申請，完成所有行政流程取得合法經營許可後方可營業，申請旅宿請至縣府旅遊處網站蒐尋相關資料，或撥打06-9274400分機236洽詢。

縣府旅遊處再次強調，經由消防、建管、衛生等方面層層把關的合法旅宿，才能提供安心、安全的住宿品質，切勿選擇無合法規範的非法旅宿入住，權益才有保障，並能真正快快樂樂出門、平平安安回家。