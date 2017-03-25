因華航罷工事件引發的案外案，一名許姓女子被吳姓丈夫指控「棄子不顧冒充空姐」、拜金等，還遭控告偽造文書，新北地檢署調查後認為許女罪嫌不足，將許女不起訴。許女25日表示，將對吳男提出誣告，而控告吳男毀謗部分同樣不起訴，許女則無法接受，將請律師申請再議。

吳男因經營水產貿易累積不少身家，許女曾有過兩段失敗婚姻，生下2名孩子，之後又嫁給吳男，但去年華航罷工事件發生後，許女到場挺空姐友人的照片在網路瘋傳，吳男看見後竟以司機、傭人及會計等人的臉書帳號辱罵許女，並控告許女偽造文書騙他結婚，許女則控告吳男毀謗。

兩人雖都獲不起訴，但許女及其委任律師都無法接受，毀謗部分將會申請再議。許女表示，去年6月2日吳男在網路毀謗她，後來因華航罷工事件，吳男自己婚外情也被揭露，之後吳男找上許女律師談和解且讓許女開條件，許女則於6月30日提出離婚條件，想將離婚、監護權一起解決。

許女說，沒想到吳男卻將這離婚條件，與去年6月2日的案子混為一談，企圖混淆檢方視聽，讓檢方誤認她開了高額的贍養費，致使吳男所言皆有真實事件為基礎，檢方才以未達妨害名譽程度，將吳男不起訴。

許女澄清，沒有如外界傳言開價1億2千萬元贍養費，而是開價7千萬元。許女指出，吳男公司的產品光月亮蝦餅這項，一年就可獲利4百多萬元，自己與他一同奮鬥5年，7千萬元僅是5年內所得的百分之20。