▲苗栗中興商工學生以桐花為元素，由男學生賴俊評反串桐花新娘。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.25）

少女情懷總是詩！建國科技大學美容系25日在圖文大樓舉辦「2017全國高中職新娘秘書創意造型專題競賽」活動，來自全國15所200多位高中職校美容美髮相關科別學生，不但互別技藝也比創意，經過激烈比賽，各組冠軍名單剛剛出爐：新娘白紗造型設計組世界高中、新娘晚宴造型設計組中山工商、新娘創意造型設計組嘉陽高中。

建國科大美容系助理教授張培新表示，這是第10年由該校主辦的比賽，吸引全國15所學校、200多位學生來參加比賽，比賽分成新娘創意造型設計組、新娘白紗造型設計組、新娘晚宴造型設計組，除了動態呈現作品，還要提交書面專題論文，設計者還要接受口試。

▲達德商工學生新娘宴作品還在新娘禮服上裝上LED燈，讓新人走秀入場更有看頭。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.25）

除了動態作品之外，各組還要提報書面專題論文，設計者更要接受評審委員專題口試，每篇論文均具備相當水準，不論在主題選擇、資料蒐集及造型設計上，顯現參賽同學的用心與努力。

新竹世界高中則是顛覆新娘白紗的定義，選擇「黑蝙蝠」元素讓新娘長了翅膀，學生吳家儀、鍾宜靜、藍曉君、羅君琴、陳怡婷，在老師施雨辰、劉俊宏帶領下，讓黑蝙蝠新娘裝結合蝙蝠就是福氣的東方吉祥味。

▲達德商工學生新娘宴作品還在新娘禮服上裝上LED燈，讓新人走秀入場更有看頭。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.25）

彰化達德商工學生王亭涵、杜芳綺、郭汶娸、詹容瑜、謝慧霖，在陳艾締教師指導下，加入LED燈元素，充滿科技感，也更適合現代人把婚禮辦成派對，讓新娘裙擺會發光，新人走秀入場更有看頭！

苗栗中興商工推出的新娘晚宴創造設計，由沈惠珠老師指導學生張妤瑜、周亞嫻、蕭美雲、杜佳穎，以客家桐花為設計元素，新娘裝上的桐花全是手作，並由男學生賴俊評反串當「桐花新娘」，吸睛度百分百。

▲台中嘉陽高中新娘晚宴組造型有濃濃的東洋風。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.25）