太平枇杷節開跑 張副市長呼籲民眾支持在地農產品大成報 (2017-03-25 21:31)
25日的枇杷行銷活動，現場展示評鑑優良的枇杷鮮果、各式樣農特產品，張光瑤也與農業局長王俊雄、市議員李麗華、張玉嬿、太平區長陳小菲等人，親自品嚐及採購黃金果枇杷，為枇杷代言並選購台中農特產品用行動表達支持。
張光瑤還頒發獎狀給參與優質枇杷評鑑活動獲獎的農友，評鑑名次為個人組第1名周大霖、第2名陳土生、江素月、第3名黃玲紅、李國成、詹巧州；團體組前3名分別為枇杷產銷班第10班、第2班及第6班。
張光瑤表示，太平枇杷鮮美多汁、品質優良，感謝農民朋友種植出品質優良的農產；他並呼籲民眾踴躍採購當地新鮮農特產品。
陳小菲說，期待透過太平枇杷節活動提供全民更多豐富的休閒生活元素，帶動地方觀光與工商發展；活動詳情可上臉書『2017太平枇杷節』活動網站查詢，歡迎大家一起遊太平、玩太平。
而太平枇杷節將於4月1日上午10時在太平坪林森林公園登場，以「壹柒野餐趣」為主題，包括美味的枇杷暨農特產品展售、有趣的花博GNP過3關、培養親子默契的枇杷娃娃DIY及綠林花海樂活趣等活動，並邀請九天民俗技藝團震撼開場，活動精彩可期。
當日更開放「愛你一起野餐趣」活動網路報名，民眾可事先上網報名，報名成功的民眾即可於現場兌換活動禮野餐組乙組，前100名還加碼送枇杷娃娃公仔，歡迎大家一起來參加。
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