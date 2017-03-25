【大成報記者心愚/臺中報導】2017太平枇杷節第2場行銷活動25日在太平區新光國小推出，為4月1日即將舉辦的「太平枇杷節」暖身。活動除展示評鑑優良的太平枇杷，還有農特產品展售及家政班美食園遊會等活動，吸引不少民眾前往嚐鮮，副市長張光瑤也出席大力行銷，熱情邀請大家到台中品嚐最新鮮的枇杷。25日的枇杷行銷活動，現場展示評鑑優良的枇杷鮮果、各式樣農特產品，張光瑤也與農業局長王俊雄、市議員李麗華、張玉嬿、太平區長陳小菲等人，親自品嚐及採購黃金果枇杷，為枇杷代言並選購台中農特產品用行動表達支持。張光瑤還頒發獎狀給參與優質枇杷評鑑活動獲獎的農友，評鑑名次為個人組第1名周大霖、第2名陳土生、江素月、第3名黃玲紅、李國成、詹巧州；團體組前3名分別為枇杷產銷班第10班、第2班及第6班。張光瑤表示，太平枇杷鮮美多汁、品質優良，感謝農民朋友種植出品質優良的農產；他並呼籲民眾踴躍採購當地新鮮農特產品。陳小菲說，期待透過太平枇杷節活動提供全民更多豐富的休閒生活元素，帶動地方觀光與工商發展；活動詳情可上臉書『2017太平枇杷節』活動網站查詢，歡迎大家一起遊太平、玩太平。而太平枇杷節將於4月1日上午10時在太平坪林森林公園登場，以「壹柒野餐趣」為主題，包括美味的枇杷暨農特產品展售、有趣的花博GNP過3關、培養親子默契的枇杷娃娃DIY及綠林花海樂活趣等活動，並邀請九天民俗技藝團震撼開場，活動精彩可期。當日更開放「愛你一起野餐趣」活動網路報名，民眾可事先上網報名，報名成功的民眾即可於現場兌換活動禮野餐組乙組，前100名還加碼送枇杷娃娃公仔，歡迎大家一起來參加。