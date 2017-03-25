【大成報記者心愚/臺中報導】大甲媽祖起駕遶境，喧囂熱鬧過後的清晨4點，臺中慈濟醫院院長簡守信率隊，百餘名同仁從潭子來到大甲一起掃街。很多同仁上完小夜班甚至沒有休息，就直接加入掃街活動；簡守信說，由於同仁的熱情參與，顯示醫院融入在地、對社會的關懷面越來越提升。事實上，慈濟醫院號召大甲掃街，活動報名幾乎可用「秒殺」形容，百餘個名額一下子全滿！能如願參與的人都感覺特別幸運，年紀最小的是新興國小4年級的江璟平同學，平時樂於協助家事，跟著爸爸做志工，她說，掃街把地球變乾淨，「非常有意義」。乳房醫學中心的謝惠珍也邀請在外商工作的另一半同行，夫妻倆清晨2、3點起床的痛苦，被慈濟人對環保的熱情感動；掃街後精神抖擻，直說「太棒了」。「我們都是社會的一份子，掃掃垃圾希望能做一點改變社會環境的事。」慈濟小兒科醫師余孟恭第一次參與大甲媽姐遶境掃街活動、感動滿滿，期待明年再報名。他說，走過親手清掃過的街道，感覺真的不一樣。尤其有院長帶領大家，同仁像是關心社會的小小種子，希望有越來越多人加入愛護地球的行列。不過，余孟恭也不諱言，現場菸蒂、衛生紙、塑膠飲料罐，還有鞭炮等等交雜推放，讓人難以想像「垃圾怎麼還是那麼多」？他表示，街道邊雖然有清理過垃圾的袋子集中在一起，但並沒有整理，還有很多可用的資源被丟掉；幸好慈濟的師兄師姊把可以再利用的東西都分類出來。他說，自己只是掃掃垃圾，師兄師姊是實際做分類，顯現真正愛地球的心，實在「太厲害了」。簡守信認為，參與大甲媽祖遶境的掃街活動，同仁既要犧牲睡眠、又要不怕髒亂地與垃圾為伍，卻個個如此歡喜，印證「掃地掃心地」這句話，勞動筋骨換來心境的轉換，其實是更大的收穫。