臺中慈濟醫院大甲掃街 報名「秒殺」歡喜參與大成報 (2017-03-25 21:44)
事實上，慈濟醫院號召大甲掃街，活動報名幾乎可用「秒殺」形容，百餘個名額一下子全滿！能如願參與的人都感覺特別幸運，年紀最小的是新興國小4年級的江璟平同學，平時樂於協助家事，跟著爸爸做志工，她說，掃街把地球變乾淨，「非常有意義」。
乳房醫學中心的謝惠珍也邀請在外商工作的另一半同行，夫妻倆清晨2、3點起床的痛苦，被慈濟人對環保的熱情感動；掃街後精神抖擻，直說「太棒了」。
「我們都是社會的一份子，掃掃垃圾希望能做一點改變社會環境的事。」慈濟小兒科醫師余孟恭第一次參與大甲媽姐遶境掃街活動、感動滿滿，期待明年再報名。他說，走過親手清掃過的街道，感覺真的不一樣。尤其有院長帶領大家，同仁像是關心社會的小小種子，希望有越來越多人加入愛護地球的行列。
不過，余孟恭也不諱言，現場菸蒂、衛生紙、塑膠飲料罐，還有鞭炮等等交雜推放，讓人難以想像「垃圾怎麼還是那麼多」？他表示，街道邊雖然有清理過垃圾的袋子集中在一起，但並沒有整理，還有很多可用的資源被丟掉；幸好慈濟的師兄師姊把可以再利用的東西都分類出來。他說，自己只是掃掃垃圾，師兄師姊是實際做分類，顯現真正愛地球的心，實在「太厲害了」。
簡守信認為，參與大甲媽祖遶境的掃街活動，同仁既要犧牲睡眠、又要不怕髒亂地與垃圾為伍，卻個個如此歡喜，印證「掃地掃心地」這句話，勞動筋骨換來心境的轉換，其實是更大的收穫。
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