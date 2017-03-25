【大成報記者張立明／雲林縣報導】雲林縣真善美聯誼會偕同斗六市公正里辦公處於3月26日星期日假 斗六雲林國小校門口舉辦發票換樹苗公益贈苗活動，憑2張發票即可兌換一株樹苗；所得發票悉贈華山基金會斗六天使站站照顧斗六地區的弱勢長輩。雲林縣真善美聯誼會理事長黃尤美表示，植樹造林不僅可以綠美化家園，同時也可以擴大山林資源、 防止水土流失、保護農田、調節氣候、促進經濟發展等作用， 是一利益世人、造福子孫的宏偉工程。真善美聯誼會為照顧斗六市民家園環境、並響應斗六市公所的花園城市計畫特 地聯合斗六市公正里辦公處辦理這項發票換樹苗活動， 並把募得發票全數捐贈給華山基金會斗六天使站照顧斗六地區的弱勢長輩 ，帶動斗六市民美化環境的同時也能做公益。本次提供園藝造景的雪茄花及可食用的桂花共700餘株供民眾選擇 ，民眾可逕連結雲林縣政府農業處網站查閱各樹種的特性，以及要栽種地點的環境，選擇最適合的苗木。