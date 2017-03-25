香港四層樓電扶梯急停 18人跌倒受傷中廣新聞網 (2017-03-25 22:10)
香港旺角知名大樓「朗豪坊」，一列四層樓高的電扶梯，下午四點多左右，突然急停，造成在電梯上的人們，全部往下滾，多人頭部受傷，送醫治療，總計共有十八人受傷。
據現場目擊者表示，突然停機的電扶梯，是在朗豪坊四樓往八樓的上升電扶梯，這座電扶梯有四層樓高，電扶梯在上升的時候，突然急速往後，然後再急停，造成在電扶梯上的民眾，呈「骨牌式」下跌，電扶梯入口處，一度出現人疊人的情況，場面相當混亂。
朗豪坊發言人表示，商場電扶梯都由電梯保養商，依法按規定照時間進行定期保養與檢查，他們除了會全力善後之外，也會要求電梯保養商，徹查事故原因。
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