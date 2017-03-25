















在網路賣東西公司快取寶負責人孫岳澤，傳出公司有財務危機，已經落跑出國，疑似欠債140億，檢方這兩天發動大搜索，目前發現一名姓黃的大金主，列為共犯，今天凌晨收押，另一名姓郭的金主，50萬元交保。檢警進到快取寶公司負責人孫岳澤住家調查，現場已經人去樓空，嘉義市區的門市也是大門深鎖。孫岳澤創立一小時快送的網購公司，卻疑似透過公司吸金潛逃出境，嘉義地檢署23日在嘉義、台中和台北市共6個地方發動搜索，但現場都明顯被清理過，僅扣得一批帳冊。由於另外有被害股東出面，持股票控告孫岳澤和其它金主，8年來一直叫他們加碼投資，檢方24日再調查其它金主，其中2人已經被列為吸金共犯。==嘉義地檢署主任檢察官 林俊良==黃姓被告的部分 他涉嫌共同吸金而且有詐欺的犯罪嫌疑重大而且所犯為重罪有勾串共犯和證人之虞另外一名被告是交保新台幣50萬元至於孫岳澤夫婦是逃到香港或其它國家，檢方表示，因港台無正式的司法互助，將透過其它管道追查，也呼籲被害人應勇於提出告訴，以釐清案情。記者 綜合報導