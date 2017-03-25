疑吸金140億元 快取寶負責人潛逃出境公視 (2017-03-25 00:00)
在網路賣東西公司快取寶負責人孫岳澤，傳出公司有財務危機，已經落跑出國，疑似欠債140億，檢方這兩天發動大搜索，目前發現一名姓黃的大金主，列為共犯，今天凌晨收押，另一名姓郭的金主，50萬元交保。
檢警進到快取寶公司負責人孫岳澤住家調查，現場已經人去樓空，嘉義市區的門市也是大門深鎖。
孫岳澤創立一小時快送的網購公司，卻疑似透過公司吸金潛逃出境，嘉義地檢署23日在嘉義、台中和台北市共6個地方發動搜索，但現場都明顯被清理過，僅扣得一批帳冊。
由於另外有被害股東出面，持股票控告孫岳澤和其它金主，8年來一直叫他們加碼投資，檢方24日再調查其它金主，其中2人已經被列為吸金共犯。
==嘉義地檢署主任檢察官 林俊良==
黃姓被告的部分 他涉嫌共同吸金
而且有詐欺的犯罪
嫌疑重大而且所犯為重罪
有勾串共犯和證人之虞
另外一名被告
是交保新台幣50萬元
至於孫岳澤夫婦是逃到香港或其它國家，檢方表示，因港台無正式的司法互助，將透過其它管道追查，也呼籲被害人應勇於提出告訴，以釐清案情。
記者 綜合報導
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