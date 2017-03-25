▲彰化家扶中心舉辦新戶說明會。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.25）

不景氣，彰化家扶受扶助新戶激增，彰化家扶中心25日分別在和美、彰化、員林、田中及二林各服務處舉辦新戶說明會，彰化家扶中心主任王震光說，到去年底共扶助1655戶3159童，截止至今年3月底短短3個月內新增了57戶的扶助家庭，由於他們對於家扶的福利情況並不清楚，藉由說明會解說服務項目與內容，讓新戶更了解家扶的福利與行政配合事項。

家扶舉辦受扶家庭全面回娘家領取扶助金，在社會大眾的善心踴躍下，更捐贈了許多白米、普渡品及麵條等多樣民生物資，減輕家長平時採買物資的經濟負擔，本次新戶說明會中邀請家扶發展學園社工向扶助家庭解釋醫療卡使用方式，及說明早期療育的資訊與福利，讓家長對於早療的社會福利概況有初步的了解。

▲回娘家扶助金、白米、普渡品及麵條等多樣民生物資領取，讓扶助家庭能減輕其家庭負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.25）

居住在芬園鄉的小欣，父親意外身亡，母親擔任居家服務員，但受老人家就醫或安置，將影響工作時數，導致薪資不穩定，小欣姊妹就學及生活費用遇到困難，母親知道家扶的資源，主動到進行第二次申請，社工到家裡評估狀況後，認為家中確實有扶助需求，故進行扶助，讓家庭生活得以穩定。

▲回娘家扶助金、白米、普渡品及麵條等多樣民生物資領取，讓扶助家庭能減輕其家庭負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.25）

王震光表示，長期以來受到各界企業及善心人士捐贈多樣化的民生物資，讓扶助家庭能減輕其家庭負擔，藉此機會期待社會大眾能繼續支持家扶，將小愛化為大愛，一起來打擊貧窮，幫助孩子脫離貧窮。