▲執行到現在，澎湖是最後一場放映。（圖／翻攝自網路）

原定今、明兩日在澎湖放映的性別電影「愛深耕 彩虹生根」，因故取消，遭台灣國際影音與教育協會理事林杏鴻在臉書質疑，「澎湖縣社會處是因為受到高層壓力突然通知取消。」縣府社會處今日澄清，針對縣府原與台灣國際影音與教育協會合作辦理「愛深耕 彩虹生根：性別電影離島放映計畫」因故取消一事，預計出借之場地臨時出現設備故障情況，故緊急通知場次取消，如民間團體欲自行辦理，縣府表示樂見。

該執行團隊指出，「執行到現在，澎湖是最後一場放映，原定在這個禮拜六日(3/25、3/26)進行放映，船票買好了、講師及宣傳也都確認，卻在活動前三天，突然接收到協辦單位澎湖縣政府的通知，臨時說要取消合作關係，不能提供澎湖海洋地質公園中心的放映場地，除了震驚以外，同時也非常困惑，官方並無法給予我們確切取消原因說明。」

縣府社會處表示，針對縣府原與台灣國際影音與教育協會合作辦理「愛深耕 彩虹生根：性別電影離島放映計畫」因故取消一事，此一活動為民間團體主辦，縣府負責提供場地及受理報名，也因此掛名協辦，然預計出借之場地臨時出現設備故障情況，故緊急通知場次取消，如民間團體欲自行辦理，縣府表示樂見。

社會處指出，縣府辦理「性別暴力防治」工作已久，性別暴力的概念來自於民國68年聯合國大會通過「消除對婦女一切形式歧視公約」（以下簡稱CEDAW），我國於民國95年推動相關立法並於101年實施，社會處每年均以各種不同的形式辦理性別暴力防治宣導。

原定與台灣國際影音與教育協會合作辦理「愛深耕 彩虹生根：性別電影離島放映計畫」亦建立在對於多元性別意識的尊重，該影展係期讓民眾透過影片的介紹能夠對於「跨性別」、「同性戀」、「異性戀」有不同面向的認識與理解並減少誤解，故本府基於讓民眾對於不同性取向與性別認同等相關議題有更多的認識與了解，故與該協會合作辦理本次影展，並無特定立場。

惟活動臨時取消活動，係原預定場地澎湖海洋地質公園中心簡報室撥放設備故障，經過檢修確認無法於活動當日完成修復，以至於難以協助活動辦理，故而臨時提早通知該協會場次取消，避免相關工作人員奔波往返台澎之間，其停辦原因已由承辦人於電話中明確告知主辦單位。

縣府統計多個受理申訴管道，反對同婚與支持同婚的意見均有，此為單純民眾意見表達，亦與影展取消無關。再者，此一協辦案件為二層決行，如以影展未能如期舉辦來影射與首長個人信仰有關，縣府表示遺憾。