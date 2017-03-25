▲九如鄉1處肉鴨場檢體確診H5N2亞型高病原性禽流感陽性，動物防疫所完成撲殺6,189隻肉鴨。（圖／記者陳宗傑翻攝2017.3.25）

屏東縣動物防疫所執行禽流感案例場周邊半徑1公里內禽場加強監測採樣工作，於24日在九如鄉1處肉鴨場檢體確診H5N2亞型高病原性禽流感陽性，動物防疫所於今（25）日完成撲殺作業，撲殺6,189隻肉鴨（約68日齡）。並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。另已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。

▲九如鄉1處肉鴨場檢體確診H5N2亞型高病原性禽流感陽性，動物防疫所完成撲殺6,189隻肉鴨。（圖／記者陳宗傑翻攝2017.3.25）

屏東縣動物防疫所表示，這肉鴨場為開放式飼養，現場鴨隻健康狀況正常，但經監測採樣送驗，確診為H5N2亞型高病原性家禽流行性感冒陽性。因鴨隻感染禽流感後，不易出現臨床症狀，故呼籲養禽業者配合防疫機關採檢措施，俾檢出潛存之病毒，即時處置以降低禽流感傳播風險。未依規定配合者，可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。