▲彰化縣政府辦理防暴社區意象建立宣誓大會暨親子彩繪DIY活動。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.25）

彰化縣政府為落實及宣導兒少保護及家庭暴力防治工作，25日在福興鄉福寶村活動中心辦理「彰化縣政府防暴社區意象建立宣誓大會暨親子彩繪DIY活動」，透過防暴意象揭幕典禮，以達宣揚社區終極反暴。

彰化縣長魏明谷表達對暴力防治的支持，活動分為彩繪街前期作業與「社區反家暴彩繪日活動」，以「藍風車與紫絲帶」為宣導主軸，並結合防暴大型公仔建立暴力零容忍之意象，結合社區在地資源與特色產業辦理，期待最終建立社區無暴、人人反暴之概念。

▲彰化縣長魏明谷進行在地文化彩繪。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.25）

魏明谷表示，這次活動有別以往，使用彩繪方式，讓大家扶老攜幼到福寶乳牛彩繪村一起用彩繪方式推動社區防暴工作。希望將家暴防治落實到社區與每戶家中，讓家家戶戶都能投入家庭暴力防治工作。

活動以藝術介入社區方式結合民眾參與，透過活力、健康的防暴社區意象辦理宣誓大會暨親子彩繪DIY活動，同時為社區帶來觀光人潮，並於宣誓大會暨親子彩繪DIY活動中，安排家庭暴力防暴舞蹈及萍蓬草兒童劇團防暴劇表演，加強社區民眾自我保護及家庭暴力防治。

▲活動安排家庭暴力防暴舞蹈及萍蓬草兒童劇團防暴劇表演。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.25）

魏明谷指出，以前人們常將家庭暴力的事情當作家務事來處理，人人自掃門前雪，但是，現在觀念改變了，鄰居遇到家暴情事，不容我們袖手旁觀。他也呼籲大家共同發揮社區意識、發揮公德心，關心鄰居有沒有與我們一樣受到保護，過著零暴力的生活環境。