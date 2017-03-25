新北表揚模範生及優秀身心障礙學生NOWnews今日新聞 (2017-03-25 20:59)
新北市政府今（25）日舉行105學年度模範生代表暨優秀身心障礙學生表揚大會；新北市長朱立倫表示，德、智、體、群、美五育發展健全的模範生，不僅是家長的驕傲，更為社會帶來正向的力量。
朱立倫說，長期以來，大多數的人認為考試、成績最重要，其實品德教育才是最重要的，只要品德教育做好，家長就會對孩子放心，一個有品德的孩子會使社會充滿正向的力量；尤其是因身心障礙或遭家庭變故，還能在學習路上努力不懈的學生，將來一定可以成為國家的棟樑。
今年共表揚373位的模範生代表及28位優秀身心障礙學生，其中汐止區金龍國小六年級的劉貞綸同學，出生時右腳前沒有腳掌，僅有一塊肉，直到兩歲裝輔具才學習走路；從小展現美術天分的貞綸，更熱愛數學，擁有豐富想像力，經常設計數學題目考大家，長大後要成為一位太空人。
教育局長林奕華指出，新北市各公私立高中職及國中小共選出1萬3687位模範生，同時為表揚模範生代表暨優秀身心障礙學生的卓越表現，每位模範生都有專屬的「榮耀卡」，可持卡至新北市市屬場館（園），免費入場且享有相關優惠；期望透過意義非凡的正式表揚活動，讓學生及家長共享榮耀與喜悅。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Ray Ban】簡約率性雙色設計款光學眼睛(藍-黑8903F-5262-5
- Under Armour 慢跑鞋 Speedform 女鞋
- 【TOYTRON】繽紛旋轉咖啡杯
- MIDO All Dial 1918 羅馬競技系列限量機械腕錶-銀 M8340412
- 【此生必看絕景】黑部立山雪壁.上高地祕境．濱名湖花博會．
- 【台糖詩丹雅蘭】瞬效奇蹟平衡精華油 4入組(潤澤透亮深層修
- 【Panasonic 國際牌】KX-TGC283TW DECT三子機中文數位無線
- EMPORIO ARMANI 滿版LOGO小牛皮方型斜背包(綠)
- 神奇樹屋 - 第四輯 (37-48集)
- 【YAMAHA】高音質CD網路播放器CD-N301(台灣山葉)
美籍教師夾帶大麻入境 被航警識破逮捕【NOWnews今日新聞】
茄萣情人碼頭 男子槍擊頭部自殺【中廣新聞網】
男子加油站前自焚 母姐搭救也燒傷【中央社】
快取寶負責人疑吸金上百億 1人收押禁見【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》