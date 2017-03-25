▲新北市長朱立倫今（25）日表揚373位的模範生代表，及28位優秀身心障礙學生。（圖／記者陳志仁攝，2017.3.25）

新北市政府今（25）日舉行105學年度模範生代表暨優秀身心障礙學生表揚大會；新北市長朱立倫表示，德、智、體、群、美五育發展健全的模範生，不僅是家長的驕傲，更為社會帶來正向的力量。

朱立倫說，長期以來，大多數的人認為考試、成績最重要，其實品德教育才是最重要的，只要品德教育做好，家長就會對孩子放心，一個有品德的孩子會使社會充滿正向的力量；尤其是因身心障礙或遭家庭變故，還能在學習路上努力不懈的學生，將來一定可以成為國家的棟樑。

今年共表揚373位的模範生代表及28位優秀身心障礙學生，其中汐止區金龍國小六年級的劉貞綸同學，出生時右腳前沒有腳掌，僅有一塊肉，直到兩歲裝輔具才學習走路；從小展現美術天分的貞綸，更熱愛數學，擁有豐富想像力，經常設計數學題目考大家，長大後要成為一位太空人。

教育局長林奕華指出，新北市各公私立高中職及國中小共選出1萬3687位模範生，同時為表揚模範生代表暨優秀身心障礙學生的卓越表現，每位模範生都有專屬的「榮耀卡」，可持卡至新北市市屬場館（園），免費入場且享有相關優惠；期望透過意義非凡的正式表揚活動，讓學生及家長共享榮耀與喜悅。