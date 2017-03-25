▲縣長李進勇關心65歲以上長者健康，鼓勵鄉親踴躍相招來參與健檢。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.03.25）

雲林縣106年度整合性社區健康篩檢服務25日上午7時首場於西螺鎮文昌國小開跑，一早現場就擠滿等著篩檢的民眾，縣長李進勇特地前往關心，並鼓勵鄉親相招來參與健檢。

李進勇表示，現代生活環境的各項威脅，讓慢性病以及癌症罹病率居高不下，因雲林縣幅員廣闊，醫療資源分佈不均，為了惠鄉親，推展整合性社區健康篩檢，透過檢查早期發現病徵，輔以現有醫療水準，均可獲得不錯的成效。

李進勇說，過去代理縣長期間，推行整合性社區健康篩檢並不易，還曾需挨家挨戶勸說，民眾才願意參與，但隨著時代進步對於健康篩檢觀念開放，越來越多人主動參與，預防勝於治療，歡迎鄉親踴躍參加健康篩檢並廣為宣傳利用。

雲林縣104年老年人口比例高達16.47%，比台灣地區之12.51%高出許多，慢性病患者亦逐年增加，為降低各種癌症及慢性病的罹病率及死亡率，需建立有效的社區疾病篩檢服務。

105年度透過整合性篩檢服務民眾人數高達6,167人次，其中發現乳癌3人、大腸直腸癌1人、口腔癌1人、高血壓1,244人、高血糖479人等，經轉介追蹤完成率均達96.74%。

今年度（106年度）整合性社區健康篩檢服務預定辦理25場次，由6家責任醫院（臺大雲林分院、成大斗六分院、若瑟醫院、中醫大北港附設醫院、彰基雲林基督教醫院、慈濟大林醫院）、基層醫療診所及牙醫診所共同協助推展，服務項目包括第一階段的篩檢服務。

成人健康檢查抽血項目（飯前血糖、總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、肝功能、腎功能、三酸甘油酯）、尿液檢查、B、C型肝炎篩檢、子宮頸癌、口腔癌、大腸直腸癌、胸部X光攝影等檢查：第二階段的醫師解說報告、保健諮詢、健康講座及異常個案轉介。

另為因應高齡化社會，加強對年長者的健康把關，本年度結合「65歲以上長者健康檢查補助計畫」，針對65歲以上長者加驗：AFP甲型胎兒蛋白、T4甲狀腺素、TSH甲狀腺刺激素男性、EKG心電圖檢查、失智症量表篩檢，以期早期發現疾病早期治療，維護老人身體健康及增進生活品質。詳細活動內容及時間，請洽各鄉鎮市衛生所。