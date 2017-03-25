▲台灣戲曲學院學生組成的「魔幻馬戲」表演疊羅漢。（圖／記者李清貴攝,2017.3.25）

為提供熱愛街頭表演的藝術工作者一個認證的機會，宜蘭縣文化局今（25）日在文化中心廣場舉辦「街頭藝人從事藝文活動許可審查」，共有180組有志成為街頭藝人的民眾報名參加。當中來自外縣市的有134组，年紀最小16歲，最大76歲，表演項目包括樂器演奏、舞蹈、魔術以及雜耍特技等。

宜蘭文化中心廣場今天顯得特別具有藝術風，一場「街頭藝人從事藝文活動許可審查」活動從上午9時開始在這裡展開。主辦單位安排每組表演藝人一個攤位，以類似園遊會的方式進行許可審查。來自礁溪的吳延文打扮成布袋戲「史豔文」的裝扮，格外引人注意，許多民眾爭相與他合照。演奏薩克斯風的吳炎文表示，因為他的名字念起來很像5、60年代紅極一時的布袋戲主角「史豔文」，所以就打扮成「史豔文」的樣子。吳炎文說，很多時候他是在養老院義演，主要是因為小時候曾受到礁溪天主教教會羅文思神父的幫助及感召，才會對弱勢特別關懷。他說，他小時後罹患小兒麻痺，12歲以前不良於行，是羅文思神父的協助才改變他的一生。

目前就讀台灣戲曲學院民俗技藝學系的江穗瑩與同班四位同學共組「魔幻馬戲」。江穗瑩表示，她們是以表演呼拉圈、轉毯以及疊羅漢為主，希望取得街頭藝人證照。由於她們是同班同學，平時就經常在一起練習，也因為就讀民俗技藝學系，所以特別關注表演相關訊息。這次是因為團員當中有一位是宜蘭人，所以就來報名參與街頭藝人認證。

宜蘭縣文化局表示，街頭藝人審查考試的人數連年增長，希望今年通過考試的應審者，能夠為宜蘭街頭注入一股清新活躍的能量。文化局同時表示，這次通過街頭藝人審查的名單將於4月中旬前在文化局網站公布。另也將於4月15日辦理受證典禮暨說明會。

據了解，目前宜蘭縣提供街頭藝人展演的公共空間共有42處，分別為：頭城烏石港遊客中心戶外廣場、羅東文化工場、宜蘭市新月廣場的老樹廣場、羅東中山公園藝術廣場、梅花湖風景區、三星長埤湖風景區、宜蘭旅遊服務中心旁的木工坊及鐵工坊等處所。

▲台灣戲曲學院學生組成的「魔幻馬戲」表演疊羅漢。（圖／記者李清貴攝,2017.3.25）

▲吳炎文打扮成布袋戲「史豔文」許多民眾爭先與他合照。（圖／記者李清貴攝,2017.3.25）