受氣候變化之苦 葡萄園光禿禿一片NOWnews今日新聞 (2017-03-25 20:31)
二林釀酒葡萄園因受到去年颱風影響，果農因擔憂寒流再來，今年延後修剪的時程，不料預測失準進而衝擊到產量可能剩下三成，二林農會總幹事邱士平到田間實勘，農民譚華光說，連年風災造成葡萄樹元氣大傷，不少葡萄藤壞死，萌芽發穗量僅有四成，只能剪斷枯枝才能再長新芽，也因為修剪面積廣，今年夏季葡萄將大幅減產。
譚華光指出，受到前年雙颱與去年九月梅姬颱風影響，葡萄樹一直處於復育期，今年初催芽時遇上暖冬，加上氣候穩定，以為發穗時會恢復正常，可是梢枝卻只長芽不長穗，未來也無法結果，另外颱風回南帶來的鹽風，也破壞了葡萄藤，造成枯死，因此只能不斷剪掉殘枝，重新催芽長穗。
台中農改場果樹研究室副研究員葉文彬表示，葡萄是很嬌貴的水果，今年開的花，就能決定明年是否順利結果，因此颱風過後，事後的復育作業就很重要，除了要為果樹補充養分，更要勤於疏枝，因為重新發芽長綠葉才能行光合作用，梢枝能傳達養分才有益於發穗。
邱士平指出，二林鎮曾是生產釀酒萄萄的重鎮，自從台灣菸酒公司終止契作，多數果農紛紛改種其他作物，釀酒葡萄大多採露天栽種，去年初的霸王級寒流，葡萄受災慘重，為了照顧釀酒葡萄產業，提昇二林釀酒葡萄品質，農會將積極爭取釀酒葡萄納入溫、網室設施補助的對象。
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您 飲酒過量有礙健康！※
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