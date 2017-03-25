（中央社台北25日電）香港旺角「朗豪坊」商場一條連接4樓至8樓的全港最長手扶電梯今天下午發生「倒退」事故，傷者增至14女、4男，最少18人受傷。



香港電台報導，9名傷者被往廣華醫院，其餘9人送往伊利沙伯醫院。



有民眾拍攝到事發時的情況，片段所見，原本往上行的手扶電梯，突然反方向往下行，速度明顯變快。電梯當時站滿人，有人向下跌倒，不少人倒地。



位於電梯較高位置的，有人緊握扶手，也有人嘗試向上行，手扶梯數秒後才停下。



在混亂期間，有人不斷尖叫，有民眾協助扶起倒地的傷者。



香港蘋果日報報導，旺角朗豪坊商場於2004年開幕，商場樓高15層，其中4樓有兩條全港最長、共達83公尺的通天梯，可直達8樓，是商場的焦點。1060325