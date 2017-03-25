美國總統川普和中共國家主席習近平，四月初將在美國佛州舉行第一次「川習會」。美國智庫學者近來討論：「川習會」是不是應該加入台灣議題？結果意見相當分歧。



美國之音報導，小布希任內擔任白宮國安會亞太資深主任的「韋德寧」認為，川普的國安團隊中，還有許多重要職務懸缺，因此無法提供川普足夠的情報和政策分析；相形之下，北京卻是準備充分；因此他認為這次川習會，應該要避開敏感的台灣議題。



不過另一位學者「易思安」，則和韋德寧抱持不同看法。他認為這次川習會，剛好是美國的中國政策上擺脫北京指導的一個大好機會。他認為川普應該利用這次會面，告訴習近平，不要再把飛彈對準台灣、不要再擠壓台灣的國際空間，同時也應該重申美國對台灣的安全保證。



然而，韋德寧並不同意易思安的看法，韋德寧甚至還要易思安去問問台灣，在習近平面前故意挑起這個話題，是不是聰明的做法？



（圖左：韋德寧；圖右：易思安，取自網路）



