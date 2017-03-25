Airbnb取中文名「愛彼迎」 廣大網友反應「難聽」中廣新聞網 (2017-03-25 20:10)
知名住宿出租平台「Airbnb」，為了打入中國大陸市場，最近也取了一個中文名稱，叫做「愛彼迎」，原本的意思是要大家「用愛彼此相迎」，不過不少大陸民眾，特別是年輕人，似乎不買這個中文名字的帳，說取得太難聽了，甚至還有人打趣地說，乍聽之下，還以為是「愛拼才會贏」的簡稱。
「Airbnb」的官方微博，目前已經更改成「Aribnb愛彼迎」。不過，多數評語似乎一面倒地反映，中文譯名實在太難聽了，希望他們能夠改變。
還有網友乾脆出了主意，認為與其叫「愛彼迎」，還不如叫「愛比鄰」，還說這個創意直接送給他們，不收版權費了。
有記者試圖聯繫「Airbnb」，回應廣大網友對於他們中文名稱的批評，不過一直連絡不上他們的管理階層。
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