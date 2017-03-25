地球1小時 這些飯店晚間8：30關燈響應中央社 (2017-03-25 19:22)
（中央社記者陳葦庭台北25日電）地球一小時（Earth Hour）國際活動今天晚間8時30分登場，全台許多飯店都宣布響應，六福旅遊、雲朗觀光、美麗信酒店、凱薩大飯店都將關閉館外燈源。
由世界自然基金會(WWF)發起的年度國際性環保活動「Earth Hour地球一小時」將於今天晚間8時30分登場至9時30分，全台許多飯店也宣布響應愛地球。
雲朗觀光集團表示，旗下4大品牌、9家飯店，包括君品酒店、雲品溫泉酒店日月潭、兆品酒店苗栗以及兆品酒店嘉義等據點，都將關閉飯店外牆或大型裝飾燈，以實際行動響應節能愛地球。
六福旅遊集團也表示，旗下國際連鎖飯店品牌台北威斯汀六福皇宮、台北六福萬怡酒店，與萬豪國際集團大中華區近280間酒店將一同關閉酒店外部標牌照明，減弱或關閉非必需的內部照明。
美麗信花園酒店在台北和新竹的據點也將響應地球一小時活動，同時在關燈期間推出餐飲優惠，鼓勵住房客人一起關閉房間光源，到飯店餐廳響應活動。
台北凱撒大飯店表示，今晚將關掉飯店外牆與騎樓燈，並向房客宣導地球一小時活動，同時也推出環保住房專案，房內不提供拋棄式個人盥洗用品，以減少垃圾產出，降低碳排放、地球暖化及對環境的負荷。
跟據台電統計，2016年「Earth Hour 地球一小時」關燈活動全台灣共計節約8萬度電，相當於近全台一個月用電量的5%，減少了約51頓二氧化碳排放量，等於為全球種植了近5000棵大樹。1060325
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