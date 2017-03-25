內蒙古居民樓瓦斯爆炸 3死25傷中央社 (2017-03-25 19:02)
（中央社台北25日電）中國大陸內蒙古自治區包頭市的一個社區今天發生天然氣管道爆炸，其中一排大樓整棟樓塌陷。當地政府初步確認，這起爆炸已造成3人死亡，4人重傷、21人輕傷。
綜合新華社、鳳凰網等陸港媒體報導，包頭市土右旗溝門鎮北只圖村向陽社區的一棟民宅下午2時左右突然發生爆炸。目擊者說，現場騰起數十公尺煙霧，整棟民宅受到嚴重損害，5號樓、6號樓都塌了。
另外，停放在社區內的部分車輛有不同程度的損傷。
報導說，有關部門正在積極組織救援，事故原因還在進一步調查中。1060325
關鍵字：
上一則：蕭萬長談台資企業比照大陸內資
下一則：蕭萬長談台資企業比照大陸內資
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
彈性沙發套 二人．HomeBeauty 彈性 沙發套．4人 沙發套 沙發罩．OSUN 沙發套．防水沙發套．彈性沙發套．沙發套 三人．花漾 沙發套．格蘭 沙發套．Homebeauty 單人 沙發套．沙發套．涼感 沙發套．麗莎 沙發套．沙發套 四人．3人沙發套．沙發套 尊爵黑．L型 沙發套．HomeBeauty 彈性沙發套．沙發套 涼感．Homebeauty 雙人 沙發套．四人 沙發套．格紋沙發套．彈性沙發套 三人．彈性沙發套 四人．沙發套 Osun．HomeBeauty 彈性 沙發套 L．單人 沙發套．斑馬 沙發套．N W 花漾 沙發套．幸福傢飾 沙發套 止滑
- LANCOME蘭蔻 超緊顏5D抗皺激粹50ml
- 【ASSARI】水洗塑鋼3門回收垃圾桶(寬127深40高88cm)
- 【DON純色記憶-沉穩紫】特大四件式天絲被套床包組
- 【G-SHOCK】假想禁衛軍運動個性潮汐腕錶(深藍)-GLX-150B-6
- B+W F-Pro S03 CPL 67mm MRC多層鍍膜環型偏光鏡
- 【3M】淨呼吸-雙人防蹣床包套加大(6×6.2)(AB2116)
- 【PUMA】Ignite Limitless Wns 女鞋 慢跑鞋 低筒 運動 避震
- ORIENT 東方 品味時尚腕錶 FQC0U008K
- 【K-Swiss】Down Jacket羽絨外套-女-瑰紅/紫
- LANCOME 蘭蔻 絕對完美極淨鑽白凝霜 50ML+絕對完美極緻活化
共軍艦隊再度穿越宮古水道【中廣新聞網】
南方醫科大學發生持刀行兇事件 一死一傷一人被抓【北京新浪網】
美國共和黨內訌使特朗普醫改之戰首役告敗【北京新浪網】
福地長沙今夜無眠：為國足精神【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》