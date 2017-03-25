鄭麗君部長視察海洋文化及流行音樂中心工地 期許工程如質如期完成 打造高雄文化廊帶



(中央社訊息服務20170325 18:31:34)文化部長鄭麗君本(25)日視察由文化部委託高雄市政府興建之「海洋文化及流行音樂中心」工程，對於正常進行中之工程給予肯定，並期望海洋文化及流行音樂中心完工後，能成為國內優秀獨立樂團的育成空間，並結合同樣位在高雄地區的駁二特區，形成文化廊帶，使臺灣原創音樂的創作與表演更能發光發熱。



高雄市政府表示海洋文化及流行音樂中心工程執行進度順利，鄭麗君部長與高雄市史哲副市長一同視察工程執行情形及聽取高雄市政府簡報時，特別感謝高雄市政府代辦「海洋文化及流行音樂中心」工程與軟體配套措施之辛勞，並表示「大港開唱」等流行音樂活動均於高雄舉行，顯示高雄具備活潑的文化生命力，是南臺灣的藝文重鎮。部長相當關心海洋文化及流行音樂中心完工後的營運方向，期待未來「海洋文化及流行音樂中心」完工啟用後，將可與鄰近駁二特區結合，形成港區的文化廊帶，除了可以提升在地經濟外，更能夠提升高雄地區的流行音樂創作能量。



鄭麗君部長表示，文化部已編列預算充實海洋文化及流行音樂中心軟體設備並協助培育人才，未來文化部亦將持續支持高雄市在地流行音樂文化與人才的培育，提升南臺灣整體文化發展，發揚生活「所在」的在地文化。此外，高雄市政府為了使海洋文化及流行音樂中心設備更完善，向中央政府請增預算，鄭麗君部長亦表示行政院前瞻基礎建設計畫中，文化部亦提出文化生活圈計畫，將協助高雄市政府爭取經費，並期許中央與地方一起努力。



視察結束後，鄭麗君部長亦前往駁二特區，參加「大港開唱」活動，並與現場樂迷互動、合照。



訊息來源：文化部



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