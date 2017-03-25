「2017年全國文化會議」首場分區論壇3月25日屏東起跑！中央社 (2017-03-25 18:31)
「2017年全國文化會議」首場分區論壇3月25日屏東起跑！
(中央社訊息服務20170325 18:31:17)2017年全國文化會議分區論壇首場於臺灣最南端的屏東縣舉辦，象徵翻轉由上而下的文化治理模式正式啟動。首場論壇吸引近百位關心文化事務之地方人士與會，包括藝文團體、公民團體、文化工作室、社區志工、專家學者等，更有特地遠從臺東縣、高雄市來參與之民眾，另文化部部長鄭麗君、屏東縣縣長潘孟安也共同出席，與屏東當地民眾討論文化議題。
鄭部長表示，她謹記潘縣長曾提過屏東縣不是臺灣尾而是臺灣頭，故此次自屏東縣出發，又選在具有當地文化資產特色之屏東菸葉廠舉辦，別具意義。文化就是生活的所在，每個人的立足之地，文化要在地扎根，文化會議就要從在地出發。所以文化部在9月2、3日辦理「2017年全國文化會議」之前，舉行北、中、南、東、離島地區共15場分區論壇，另針對青年、新住民及文化經貿、文化科技、文化資產等議題，規劃專題論壇，總計近20場次論壇，透過廣泛討論，凝聚共識，落實文化公民權。鄭部長又表示，經濟發展到一個階段，應從人本思想出發以符合人類想望，所以這次邀請大家一起拼文化，拼文化有兩個意涵，一為致力文化發展，形塑未來我們的文化政策，一為透過共同參與，拼出多元文化的面貌。鄭部長也強調，這個會議不是一個大拜拜，後續還設置常態性的公共論壇，繼續延續公共參與的平台，累積民間討論文化事務之能量。
屏東縣潘孟安縣長表示，屏東元素彰顯不同族群互相包容共存，此亦為屏東的競爭力，他也肯定本次文化會議首場論壇選在屏東縣舉辦，並以屏東菸葉廠這個保留歷史紋理、生活記憶之工業產業場域為例，感謝文化部對推動屏東縣文化資產保存不遺餘力。
25日上午討論主題「文化包容力—促進文化多樣發展與交流」，由國立臺灣藝術大學校長陳志誠擔任主持人，獨立歌手舒米恩、燦爛時光書店店長張正、國立中央大學客家學院特聘教授王俐容與會引言。張正引言時，認為大拜拜不是負面的說法，形式比較重要，可以吸納許多言論，翻轉大拜拜的印象。同時，與會民眾更就文資保存、在地連結、文化多樣、文化行政等議題，踴躍提出建言。
鄭部長最後不僅回應民眾提出的議題，並表示聽取民間建言感受到民眾對於推動文化民主化的共識，文化部深知維護文化多樣性的自主發展，推動文化平權及近用權利，可創造自由、人權共同價值。臺灣多元文化要透過了解與對話取得認同，文化會議是個互相交流對話、公共參與分享之途徑。
文化部表示，今日首場分區論壇後，將繼續辦理後續場次，歡迎民眾報名參與，共同關心文化未來，詳細場次資訊請至網站查詢：
http://nccwp.moc.gov.tw/，或臉書「2017年全國文化會議暨文化政策白皮書」。
訊息來源：文化部
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