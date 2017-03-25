高應大主辦106年度南區技職博覽會 展現技職特色Start Your Dream



(中央社訊息服務20170325 18:27:32)「擁有一技之長•幸福人生啟航」，為使學生及家長了解技職教育教學目標與課程特色，「106年度南區技職教育博覽會」於25日假高雄巨蛋戶外廣場舉行，該活動由教育部技職司、高雄市政府教育局指導，國立高雄應用科技大學主辦、雲嘉南高屏澎區等35所技專校院及高屏區18所高職學校共同協辦，透過會場80餘個融合動、靜態宣傳的攤位活動，聚焦於高職、技專校院與業界間的連結，以達成「技職生具有職場即戰力」、「提供產業優質技術人力庫」、「技職教育新觀點」的三大目標，呼應技職教育之術業專攻、務實致用與教學實作、適性揚才的特色。



會場攤位展現技職教育多元特色課程內容，多項主題展示可讓民眾親自手作並體驗技職實作精神。醫技及護理類如高美護專結合長照趨勢的各項醫護照護解說示範；工業類如高苑科大虛擬實境、南榮科大樂高機器人相撲大賽、高第一科大防蚊磚等體驗；海事水產類如高海科大漁網編網技能、船模製作、大目舢舨船組裝等DIY；設計藝術類如南應科大配飾、高應科大繡兜、鳳山商工手作木製用品、東方設計學院鋁合金羅馬紋戒指及雲科大鋁線編織等手作；農業類如屏科大疏伐小徑木與植物種實、台東專校水苔球等創意DIY；餐飲類如普門中學手沖咖啡、高餐大古早味小吃等調製；外語類有文藻大學首創E-car初體驗；家事類則中華醫事科大現場幫寵物狗綁辮子、環球科大特效彩繪等。另外，活動特別邀請國立屏東大學「學習輔助犬」，藉由「生命陪伴生命」犬隻的互動，傳達善待動物的生命教育。活動亦有設計闖關活動兌換精美獎品及摸彩活動，現場有吃有玩有得拿，多位民眾表示，活動內容精彩，既可享受充滿科學知識與美食饗宴的輕鬆時光，又對國內技職教育有更深一層的認識。



教育部技職司司長楊玉惠致詞時表示，臺灣技職教育對於國家建設長期以來扮演重要角色，技職教育培育無數專業技術人才，多年來不僅是臺灣社會的中流砥柱、為國家經濟建設奠定厚實基礎、更是帶動產業邁向國際發展之助力。技職教育打造菁英社會，握有一技之長如同擁有生涯發展的金鑰，教育政策配合經濟成長，才是臺灣競爭力優勢之所在。



高應大校長楊慶煜表示，藉由「教育部技職校院建立策略聯盟計畫」的推動，可強化國民中學、高中(職)與技專校院的校際合作，建構課程發展機制，以提供學生多元學習與適性發展的機會。高應大為計畫主辦學校，本次南區博覽會結合南區高職學校、技專校院及業界廠商，透過會場中動、靜態展現技職教育多元特色課程內容，讓與會的學生及家長了解各校特色之外，更能清楚認識七大群類(工業類、農業類、海事水產類、商業類、家事類、藝術類、醫技及護理類)的教育特色與未來出路。



主辦單位高應大展示的研發成果相當精采豐富，包括由屢獲國際視覺藝術創作大獎的文創系陳育民助理教授所指導的學生團隊，展示非機械打造的細緻傳統工藝「慕，木」，期望透過接觸木頭及嘗試使用木工車床製作「青剛櫟」(台灣黑熊的主要食物來源)吊飾，讓民眾感受手作溫度和互動的樂趣。



同時，為推動女性性別意識而發想的一組作品「繡兜」，係採用生產工廠NG內衣拆解改造，保存親膚、精緻等特性及環保理念，設計如寵物項圈、包扣、髮圈等創意生活小物。另外，專長於光資訊處理、繞射光學及光折變光學的光通所鄭乃仁助理教授指導團隊，依據參訪國、高中學生所關注之基礎物理科學知識，透過鼓風機、靜電球、訊號產生器及馬德堡半球的演示操作，了解力學、轉動、波動及電磁感應等工程科技的基礎能力。



訊息來源：國立高雄應用科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210696.aspx