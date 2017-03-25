今年日本樂園十分精采，名古屋樂高樂園（圖）將在4月1日開幕，是日本第3大戶外主題樂園，佔地9.3萬平方公尺，共分成6大園區，提供超過40個精彩又刺激的遊樂設施及表演。（旅遊搜尋引擎KAYAK提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月25日